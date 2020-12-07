На севере Свердловской области 186 семей получили ключи о новых квартир

В Волчанске, Новой Ляле и Лобве вручили ключи от квартир переселенцам из ветхого жилья. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Волчанске, Новой Ляле и Лобве в минувшие выходные прошли церемонии вручения ключей от квартир переселенцам из аварийного жилья. Для заселения готовы четыре новых дома, в которые смогут переехать 186 семей.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, в Волчанске благодаря региональной адресной программе по переселению из аварийного жилья построено два новых дома на ул. Пионерской и Парковая. Всего в новостройки переедут 213 человек.

В минувшие выходные ключи от квартир в современном пятиэтажном доме на ул. Пионерской получили 60 семей. В новое жильё переедут 136 человек, которые до этого жили в 25 аварийных домах. Ещё 77 новосёлов переедут из 19 домов, ставших опасными для жизни, в в трёхэтажную новостройку на ул. Парковой.

В Лобве 5 декабря ключи от нового жилья получила 51 семья, в в Новой Ляле - 40 семей.

«Мы сегодня сдаём сразу два дома в Новолялинском городском округе, и 91 семья получила ключи от квартир. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках которого работает программ расселения аварийного жилья, которая реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и содействии депутатов Государственной думы и Законодательного собрания», – отметил глава городского округа Сергей Бондаренко.

Шестилетняя федеральная программа по расселению домов, признанных аварийными до 2017 года, начала работать с 2019 года.

За два года реализации программы на Среднем Урале новые квартиры получили 2 950 человек. Это почти на 20% больше запланированного. Они переехали из аварийного жилья общей площадью более 50,6 тыс. кв. метра. Благодаря национальному проекту до 2024 года в Свердловской области планируется переселить более 19 тыс. человек и ликвидировать 352,7 тыс. кв. метров аварийного жилья.