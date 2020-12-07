Ежегодно, в канун новогодних праздников, на Среднем Урале подводят итоги благотворительной деятельности свердловчан. В поле зрения властей, как правило, попадают крупные меценаты – промышленники, бизнесмены, руководители различных учреждений и фондов. А рядовые жители, сумевшие в трудную минуту прийти на помощь нуждающимся, нередко остаются в тени. Однако их поддержка подчас оказывается жизненно важной. Об этих скромных героях – наш сегодняшний материал.
- Купили мебель детям
В Нижнем Тагиле благотворительный бум начался с весны – ситуация с коронавирусом разбудила в тагильчанах добрые чувства: предприятия, организации и волонтёрские группы активно включились в оказание помощи медучреждениям и запертым дома пожилым гражданам. Например, в апреле жители на личных автомобилях возили врачей к пациентам на дом, шили для незнакомых людей защитные маски. Кафе предлагали бесплатно угоститься их блюдами медикам скорой помощи во время дежурств.
– Уверен, что нельзя ждать успеха в жизни, не совершая добрые поступки, не делясь заработанным. Ведь огня в камине не будет, если в него не положить дров, – считает тагильский предприниматель Роман Жуков.
Его мебельная компания «Финист» на протяжении многих лет шефствует над двумя городскими детскими домами и поддерживает юношескую футбольную команду.
– Когда у нас в спальном корпусе произошёл пожар, уже на следующий день Роман Сергеевич подарил девять удобных кроватей. А в зале бокса стоят мягкие диваны – тоже его подарок, – сообщила директор ГУБ СО «Нижнетагильский детский дом» Нина Макаренко.
Нынче к обычным заботам мебельщиков добавились визиты в инфекционную больницу с подарками для врачей и в малообеспеченные семьи, рекомендованные управлением соцзащиты, с продуктовыми наборами. На благотворительность небольшой коллектив выделил 250 тысяч рублей.
- Спасли слух
Настоящую коллекцию из дипломов и благодарственных писем за благотворительность собрали сотрудники телекомпании «Телекон». Все тагильчане знают о волшебной ёлочке, которую устанавливают телевизионщики у себя в декабре. Она исполняет желания детей-сирот. Многим врачам вернул оптимизм телемарафон «Спасибо, доктор», где люди передавали слова благодарности городским медикам.
И есть несколько семей, относящихся к «Телекону» с особой нежностью, ведь он провёл компании по сбору средств, вернувших детям здоровье. Например, помог юному музыканту Алексею Рудакову восстановить слуховой канал. Молодой человек не слышит с самого рождения, его спасает слуховой аппарат. Менять устройство стоимостью 500 тысяч рублей нужно каждые четыре года. Родители – педагоги, и таких денег у них нет. При этом юноша успешно окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а сейчас осваивает гитару.
– Мы взялись курировать акцию по сбору средств Алексею, – рассказала директор компании «Телекон» Ирина Пудовкина. – Удалось собрать 5 миллионов рублей. На эти деньги мальчику сделали операцию в одной из клиник Лос-Анджелеса – полностью восстановили слух для одного уха. На очереди – второе.
- Накормили людей
В Карпинске предприниматель Ахмед Махмудов нынче подарил «витаминные» наборы 120 семьям из своего родного города и Волчанска. В каждом наборе – по 12–15 килограммов овощей и фруктов. Подарки получили 80 пожилых карпинцев – ветеранов войны, тружеников тыла, а также пенсионеров без приусадебных участков. В Волчанск благотворитель передал 40 наборов для многодетных и малообеспеченных семей. Свою благотворительную деятельность Ахмед не собирался афишировать, но местные жители рассказали о нём в соцсетях.
– У азербайджанского народа очень велико уважение к старшим. Особенно чтят у нас воинов, отстоявших страну во время войны. Мой дядя ушёл на фронт и пропал без вести. Ахмедом меня назвали в честь его. Поэтому я и решил, подарив овощи и яблоки, сказать спасибо пожилым людям, доставить им радость, – объяснил своё решение «Облгазете» Ахмед Махмудов.
В Каменске-Уральском команда добровольцев уже полгода еженедельно кормит бесплатными ужинами нуждающихся – бездомных людей и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает портал KU66.ru, инициатором акции стал местный житель Егор Мальцев, к нему присоединились другие единомышленники. Энтузиасты сами закупают продукты, готовят и каждую среду раздают примерно полсотни порций горячей еды.
- Восстановили жильё
Житель Екатеринбурга Антон Савчук создал проект «Бесплатный ремонт» и помогает восстанавливать жильё всем нуждающимся. Аналог «Квартирного вопроса» молодой человек разместил на своей странице в Инстаграм. За два года действия проекта Антон успел сделать 19 (!) ремонтов – в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных семей, многодетных матерей-одиночек. На днях екатеринбуржец завершил ремонт в квартире 89-летней узницы концлагеря.
«Ремонтами я занимаюсь больше 10 лет, много раз видел, как чиновники приходили к ветеранам… Сразу обращал внимание на состояние жилья пожилых людей и никак не мог понять, почему они живут в таких условиях. Так родилась идея проекта. Думал, что он быстро наберёт обороты, но всё оказалось намного сложнее – люди любят треш-контент, грязь», – цитирует Антона ревдинская газета «Городские вести» (на днях она опубликовала целую статью о нём).
К слову, проект существует на деньги Антона, он работает строителем и подрабатывает таксистом. Что получается, то и откладывает на народный ремонт.
Цифра
15 млрд рублей – общая сумма благотворительной деятельности за 2019 год в Свердловской области. Итоги за 2020 год ещё не подвели, но областные власти прогнозируют, что цифра будет больше, несмотря на сложности с пандемией. Подсчёт средств, направленных на благотворительность, ведётся в регионе с 1997 года, когда на Среднем Урале заработал закон о благотворительной деятельности.
Широкий жест
Главное благотворительное мероприятие Свердловской области – Екатерининская ассамблея. С 2011 года её организует Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Гвоздь программы – аукцион, где гости выставляют на продажу предметы из частных коллекций (так, в прошлом году одним из лотов стал стол, сделанный руками губернатора региона Евгения Куйвашева).
Нынешний сбор средств ассамблеи составил 64,5 млн рублей (мероприятие прошло 4 декабря). Деньги пойдут на реализацию трёх проектов: – капремонт и оснащение медицинского отделения школы интерната для детей с глубокими нарушениями зрения (г. Верхняя Пышма),
– создание инклюзивного комплекса «Социополис» (п. ВерхНейвинский),
– создание центра нутритивной поддержки (искусственного питания) в отделении паллиативной помощи Свердловской областной детской больницы (г. Екатеринбург).
Самые интересные лоты, выставлявшиеся на ассамблее:
- наградные золотые часы Его Императорского Величества Николая II (купил владелец ООО «Сима-ленд» Андрей Симановский за 2,8 млн рублей),
- лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена (директор «Малышева, 73» Игорь Заводовский заплатил за них 400 тысяч рублей),
- баночка маринованных грибов, приготовленных актрисой Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту (приобрел всё тот же Заводовский за 560 тысяч рублей).
Рекорды «Екатерининской ассамблеи»:
– Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский купил больше всех лотов – 6. Бизнесмен затратил на это 22,4 млн рублей.
– Глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский купил только два лота, зато потратил на них 32,8 млн рублей – это половина той суммы, которую принёс аукцион.
– Самый дорогой лот – скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын», выполненные из полудрагоценных и поделочных камней. Цена, за которую ушли эти две фигуры, – 28 млн рублей. Покупатель – Дмитрий Пумпянский.
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- Опубликовано в №229 от 08.12.2020