Шефы выгружают новую мебель для нижнетагильского детского дома. Фото: Илья Колесов

Ежегодно, в канун новогодних праздников, на Среднем Урале подводят итоги благотворительной деятельности свердловчан. В поле зрения властей, как правило, попадают крупные меценаты – промышленники, бизнесмены, руководители различных учреждений и фондов. А рядовые жители, сумевшие в трудную минуту прийти на помощь нуждающимся, нередко остаются в тени. Однако их поддержка подчас оказывается жизненно важной. Об этих скромных героях – наш сегодняшний материал.

Купили мебель детям

В Нижнем Тагиле благотворительный бум начался с весны – ситуация с коронавирусом разбудила в тагильчанах добрые чувства: предприятия, организации и волонтёрские группы активно включились в оказание помощи медучреждениям и запертым дома пожилым гражданам. Например, в апреле жители на личных автомобилях возили врачей к пациентам на дом, шили для незнакомых людей защитные маски. Кафе предлагали бесплатно угоститься их блюдами медикам скорой помощи во время дежурств.

– Уверен, что нельзя ждать успеха в жизни, не совершая добрые поступки, не делясь заработанным. Ведь огня в камине не будет, если в него не положить дров, – считает тагильский предприниматель Роман Жуков.

Его мебельная компания «Финист» на протяжении многих лет шефствует над двумя городскими детскими домами и поддерживает юношескую футбольную команду.

– Когда у нас в спальном корпусе произошёл пожар, уже на следующий день Роман Сергеевич подарил девять удобных кроватей. А в зале бокса стоят мягкие диваны – тоже его подарок, – сообщила директор ГУБ СО «Нижнетагильский детский дом» Нина Макаренко.

Нынче к обычным заботам мебельщиков добавились визиты в инфекционную больницу с подарками для врачей и в малообеспеченные семьи, рекомендованные управлением соцзащиты, с продуктовыми наборами. На благотворительность небольшой коллектив выделил 250 тысяч рублей.

Спасли слух

Настоящую коллекцию из дипломов и благодарственных писем за благотворительность собрали сотрудники телекомпании «Телекон». Все тагильчане знают о волшебной ёлочке, которую устанавливают телевизионщики у себя в декабре. Она исполняет желания детей-сирот. Многим врачам вернул оптимизм телемарафон «Спасибо, доктор», где люди передавали слова благодарности городским медикам.

И есть несколько семей, относящихся к «Телекону» с особой нежностью, ведь он провёл компании по сбору средств, вернувших детям здоровье. Например, помог юному музыканту Алексею Рудакову восстановить слуховой канал. Молодой человек не слышит с самого рождения, его спасает слуховой аппарат. Менять устройство стоимостью 500 тысяч рублей нужно каждые четыре года. Родители – педагоги, и таких денег у них нет. При этом юноша успешно окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а сейчас осваивает гитару.

– Мы взялись курировать акцию по сбору средств Алексею, – рассказала директор компании «Телекон» Ирина Пудовкина. – Удалось собрать 5 миллионов рублей. На эти деньги мальчику сделали операцию в одной из клиник Лос-Анджелеса – полностью восстановили слух для одного уха. На очереди – второе.

Алексей Рудаков с пластическим хирургом Тахири в клинике Лос-Анджелеса. Фото: из личного архива А.Рудакова

Накормили людей

В Карпинске предприниматель Ахмед Махмудов нынче подарил «витаминные» наборы 120 семьям из своего родного города и Волчанска. В каждом наборе – по 12–15 килограммов овощей и фруктов. Подарки получили 80 пожилых карпинцев – ветеранов войны, тружеников тыла, а также пенсионеров без приусадебных участков. В Волчанск благотворитель передал 40 наборов для многодетных и малообеспеченных семей. Свою благотворительную деятельность Ахмед не собирался афишировать, но местные жители рассказали о нём в соцсетях.

– У азербайджанского народа очень велико уважение к старшим. Особенно чтят у нас воинов, отстоявших страну во время войны. Мой дядя ушёл на фронт и пропал без вести. Ахмедом меня назвали в честь его. Поэтому я и решил, подарив овощи и яблоки, сказать спасибо пожилым людям, доставить им радость, – объяснил своё решение «Облгазете» Ахмед Махмудов.

В Каменске-Уральском команда добровольцев уже полгода еженедельно кормит бесплатными ужинами нуждающихся – бездомных людей и тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию. Как сообщает портал KU66.ru, инициатором акции стал местный житель Егор Мальцев, к нему присоединились другие единомышленники. Энтузиасты сами закупают продукты, готовят и каждую среду раздают примерно полсотни порций горячей еды.

Восстановили жильё

Житель Екатеринбурга Антон Савчук создал проект «Бесплатный ремонт» и помогает восстанавливать жильё всем нуждающимся. Аналог «Квартирного вопроса» молодой человек разместил на своей странице в Инстаграм. За два года действия проекта Антон успел сделать 19 (!) ремонтов – в квартирах ветеранов Великой Отечественной войны, малообеспеченных семей, многодетных матерей-одиночек. На днях екатеринбуржец завершил ремонт в квартире 89-летней узницы концлагеря.

«Ремонтами я занимаюсь больше 10 лет, много раз видел, как чиновники приходили к ветеранам… Сразу обращал внимание на состояние жилья пожилых людей и никак не мог понять, почему они живут в таких условиях. Так родилась идея проекта. Думал, что он быстро наберёт обороты, но всё оказалось намного сложнее – люди любят треш-контент, грязь», – цитирует Антона ревдинская газета «Городские вести» (на днях она опубликовала целую статью о нём).

К слову, проект существует на деньги Антона, он работает строителем и подрабатывает таксистом. Что получается, то и откладывает на народный ремонт.

Цифра 15 млрд рублей – общая сумма благотворительной деятельности за 2019 год в Свердловской области. Итоги за 2020 год ещё не подвели, но областные власти прогнозируют, что цифра будет больше, несмотря на сложности с пандемией. Подсчёт средств, направленных на благотворительность, ведётся в регионе с 1997 года, когда на Среднем Урале заработал закон о благотворительной деятельности.

Широкий жест Главное благотворительное мероприятие Свердловской области – Екатерининская ассамблея. С 2011 года её организует Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП). Гвоздь программы – аукцион, где гости выставляют на продажу предметы из частных коллекций (так, в прошлом году одним из лотов стал стол, сделанный руками губернатора региона Евгения Куйвашева). Нынешний сбор средств ассамблеи составил 64,5 млн рублей (мероприятие прошло 4 декабря). Деньги пойдут на реализацию трёх проектов: – капремонт и оснащение медицинского отделения школы интерната для детей с глубокими нарушениями зрения (г. Верхняя Пышма), – создание инклюзивного комплекса «Социополис» (п. ВерхНейвинский), – создание центра нутритивной поддержки (искусственного питания) в отделении паллиативной помощи Свердловской областной детской больницы (г. Екатеринбург). Самые интересные лоты, выставлявшиеся на ассамблее: наградные золотые часы Его Императорского Величества Николая II (купил владелец ООО «Сима-ленд» Андрей Симановский за 2,8 млн рублей),

лыжи Антона Шипулина с эстафетной гонки Олимпиады-2014 с автографом спортсмена (директор «Малышева, 73» Игорь Заводовский заплатил за них 400 тысяч рублей),

баночка маринованных грибов, приготовленных актрисой Алисой Фрейндлих по её фирменному рецепту (приобрел всё тот же Заводовский за 560 тысяч рублей). Рекорды «Екатерининской ассамблеи»: – Владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский купил больше всех лотов – 6. Бизнесмен затратил на это 22,4 млн рублей. – Глава Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский купил только два лота, зато потратил на них 32,8 млн рублей – это половина той суммы, которую принёс аукцион. – Самый дорогой лот – скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын», выполненные из полудрагоценных и поделочных камней. Цена, за которую ушли эти две фигуры, – 28 млн рублей. Покупатель – Дмитрий Пумпянский.

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