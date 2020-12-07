Изменение нумерации автобусов в Екатеринбурге и продление ограничений на Среднем Урале: главные новости

"Областная газета" делится с вами подборкой главных новостей уходящего дня. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! "Областная газета" делится с вами подборкой главных новостей уходящего дня.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений для уральцев старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Для них режим самоизоляции продлевается ещё на две недели - до 21 декабря.

В следующем году в Екатеринбурге изменится нумерация 24 маршрутов общественного транспорта. Это коснётся похожих номеров, таких как №54 и 054, №18 и 018, №5 и 05, №12 и 012. Кроме того, автобусы № 32, 64 и 059 и троллейбусы № 13 и 16 планируют отменить совсем.

Фотографу Дмитрию Лошагину, который был осуждён за убийство жены, изменили меру наказания. Чкаловский районный суд Екатеринбурга досрочно выпустил мужчину на свободу, заменив оставшийся срок на ограничение свободы. Подробности читайте здесь.