Благотворительный бум, африканская чума свиней и нелегальная аренда жилья — лучшее в номере за 8 декабря

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В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях на Среднем Урале. Ежегодно, в канун новогодних праздников, в Свердловской области подводят итоги благотворительной деятельности свердловчан. В поле зрения властей, как правило, попадают крупные меценаты – промышленники, бизнесмены, руководители различных учреждений и фондов. А рядовые жители, сумевшие в трудную минуту прийти на помощь нуждающимся, нередко остаются в тени. Однако их поддержка подчас оказывается жизненно важной. «Облгазета» решила рассказать об этих скромных героях.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевввёл в регионе карантин по африканской чуме свиней (АЧС). Заболевших животных на Среднем Урале нет: опасный для свиней вирус был завезён к нам с переработанным свиным мясом из европейской части страны. Тем не менее ситуация несёт угрозу для свиноводства всего региона и может обернуться огромными потерями для свиноводства.

Разговоры о необходимости вывода рынка арендного жилья из тени идут давно, но пока сделать с проблемой ничего не удалось. Причём сегмент настолько «тёмный», что невозможно оценить, насколько всё плохо. Такое положение дел не только лишает казну налогов, но и не позволяет рынку аренды развиваться.

В Нижнем Тагиле на комплексе «Аист» в шестой раз прошёл Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. На горе Долгой за два соревновательных дня сюрпризов хватило. Сначала был обновлён рекорд по дальности прыжка, а затем норвежцы заняли весь подиум, чего на Кубке мира в Тагиле ещё не случалось. Корреспонденты «ОГ» подвели итоги первого с марта этого года международного старта в регионе.

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