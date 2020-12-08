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Общество
8 декабря 2020, 09:30

В России начнут действовать новые запреты для жильцов многоквартирников

газовая плита

Газовые плиты не должны эксплуатироваться в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания. Фото: Алексей Кунилов.

В 2021 году в России начнут действовать новые запреты для жильцов многоквартирных домов. Нововведения касаются требований пожарной безопасности.

Так, с 1 января жильцам, в частности, нельзя будет хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах домов. На балконах и лоджиях запретят оставлять без присмотра горящие свечи и непотушенные сигареты. Газовые приборы не должны эксплуатироваться в случае неисправности и без прохождения технического обслуживания. Решётки на окнах подвалов и аварийных выходах должны открываться.

Эти и другие требования прописаны в постановлениии Правительства России "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ". Документ содержит более 450 пунктов и несколько приложений, касающихся безопасности не только в жилых домах, но и на других объектах.

Областная газета Свердловской области

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