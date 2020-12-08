Более 200 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов

Более 200 тысяч свердловчан не могут выехать за границу из-за долгов. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области с начала года в отношении должников вынесено более 200 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда за границу. Это на 81 тыс. больше, чем в 2019 году. Общий долг составляет свыше 39,5 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, из должников, для которых выезд за пределы страны оказался под запретом, 57 тыс. человек задолжали свыше 15 млрд рублей по кредитам. Кроме того, 19 тыс. свердловчан имеют долги по алиментам (более 4 млрд рублей), 4 тыс. – по ЖКХ (более 2 млрд рублей).

Напомним, временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении граждан имеющих задолженность свыше 30 тыс. рублей. Однако если не приступить к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение будет вынесено при наличии долга свыше 10 тыс. рублей.

Проверить себя на наличие долгов, а также оплатить задолженность онлайн можно с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств».

Добавим, на данный момент прямое международное авиасообщение из Кольцово всё еще закрыто. Ранее глава региона Евгений Куйвашев на странице в Instagram заявил, что отмена регулярного международного авиасообщения в условиях пандемии – вынужденная и оправданная мера, поэтому с прямыми перелётами за границу свердловчанам придётся повременить.

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