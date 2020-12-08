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8 декабря 2020, 13:18

На Среднем Урале скончались ещё 15 человек с COVID-19

Врач в защитном костюме в лаборатории

По данным на 8 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом. Фото: Павел Ворожцов

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 15 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии коронавирус унёс жизни 1 133 жителей региона.

Информацию об этом подтвердили в федеральном и региональном оперштабах по борьбе с COVID-19. Напомним, что ни одного случая смерти на Среднем Урале не регистрировали последний раз 28 сентября. Суточный рекорд смертности от коронавируса был побит 4 декабря, когда стало известно о 16 погибших с подтверждённым диагнозом.

По данным на 8 декабря, Свердловская область остаётся на седьмом месте в России по числу летальных исходов среди заболевших коронавирусом после Москвы (9 496), Санкт-Петербурга (5 947), Московской (2 316), Ростовской (1 522) и Нижегородской (1 290) областей, Красноярского края (1 279). В других регионах менее 1000 скончавшихся.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области выявили 382 случая заражения. Это на пять новых заболевших меньше, чем днём ранее.

Фото: данные на 8 декабря

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