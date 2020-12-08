В Екатеринбурге займутся реставрацией гостиницы "Исеть"

В Екатеринбурге планируют отреставрировать гостиницу "Исеть". Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге планируют отреставрировать гостиницу "Исеть". В 2021 году власти Свердловской области намерены заключить концессионное соглашение в отношении этого объекта.

Инвестору предстоит провести "работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения". Стоимость услуги пока не определена, отмечается в распоряжении регионального правительства "Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что на реставрацию гостиницы "Исеть" предполагается потратить 400 млн рублей.

В России более 144 тысяч объектов культурного наследия, в Свердловской области их насчитывается 1 736. По данным экспертов, для сохранения исторического наследия страны необходимо более 3,5 трлн рублей. Вкладываться в реставрацию государство не торопится, в этом направлении оно сотрудничает с инвесторами на условиях государственно-частного партнёрства. Об опыте такой работы в Свердловской области читайте в материале "ОГ".

Напомним, в число объектов, в отношении которых будут заключены концессионные соглашения также вошли мусоросортировочный завод в Екатеринбурге и детская поликлиника в Серове.