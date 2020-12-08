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Общество
8 декабря 2020, 16:40

Владимир Путин утвердил заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года

Владимир Путин

Владимир Путин утвердил заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии ещё на год. Меру продлили до 31 декабря 2023 года.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Начиная с 2014 года отчисления в накопительную часть, составляющие 6% от зарплаты, направляются на выплаты нынешним пенсионерам. По действующему законодательству, заморозка накопительной части пенсии действует до 31 декабря 2022 года.

Соответствующий документ был внесён Правительством РФ в Госдуму 30 сентября, а в заключительном чтении нижняя палата парламента поддержала законопроект 26 ноября. Ранее в кабмине поясняли, что принятие закона не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных граждан.

Добавим, что сегодня Владимир Путин также утвердил закон об увеличении срока выплаты накопительной пенсии с 1 января 2021 года. Период выплаты увеличится с 258 до 264 месяцев.

Областная газета Свердловской области

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