Золотые люди Урала

Протяжённость улицы Героев России — всего 230 метров. После 2020 года власти Екатеринбурга планируют продлить её в сторону микрорайону Заречный. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня страна отмечает День Героев Отечества. В эту памятную дату россияне чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В канун праздника «Облгазета» решила рассказать о Героях России, связанных со Свердловской областью. Кто-то из них здесь родился, кто-то учился, служил или работал, а кто-то переехал сюда уже после получения Золотой Звезды.

Видимо, героизм передаётся по наследству. У многих Героев России в роду есть Герои Советского Союза, не говоря уж о том, что их прадеды, деды, дядья, не имеющие этого высокого звания, храбро воевали в Великую Отечественную войну, получали награды за мужество и отвагу. Многие наши современники повторили подвиг своих предков. Войны, в которых довелось участвовать нашим землякам после Великой Отечественной, принято называть локальными.

Верна и поговорка, что в жизни всегда есть место подвигу. Многие уральцы звание Героя России получили не на войне, а в мирное время. Рискнули собой, чтобы спасти других.

Сегодня в Свердловской области проживает десять Героев России. Кто они и чем сегодня занимаются?

Роман Шадрин

Родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Ростовской области в крестьянской семье. С 1984 года – в Советской армии. С 25 декабря 1994 года воевал в Чеченской Республике на первой чеченской войне, начальник штаба – заместитель командира 68-го отдельного разведбатальона, который находился в прямом подчинении командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Льва Рохлина. Ему поручались наиболее сложные задачи. За период участия в боевых действиях с декабря 1994 по февраль 1995 года батальон провёл 11 крупных боевых операций. Указом Президента Российской Федерации («закрытым») от 1 декабря 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, майору Роману Александровичу Шадрину присвоено звание Героя Российской Федерации. С мая 2012 года генерал-майор Шадрин – в запасе. Живёт в Екатеринбурге.

– Сейчас я являюсь помощником вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонькопо патриотическому воспитанию граждан и взаимодействию с ветеранскими организациями, – рассказал Роман Шадрин «Облгазете». – Кроме того, возглавляю правление общественной организации «Герои Урала». Проводим различные акции. 7 декабря провели автопробег Полевской – Первоуральск – Михайловск – Арти. В Первоуральске посетили могилу Героя России Сергея Стволова, который был моим другом и наставником. У него я принял полк. 10 декабря примем участие в открытии Аллеи Славы в Ирбите, 11 декабря едем в ЗАТО Уральский на торжественное закрытие там Года Героев России.

Роман Шадрин – многодетный отец, у него дочь и четверо сыновей, последний из которых родился в начале ноября нынешнего года.

– Я всегда мечтал иметь большую семью, потому что отец ушёл воевать 17-летним в 1943-м, а демобилизовался лишь в 1951-м, и я был поздним ребёнком, – говорит Роман Шадрин. – Так что, если я не на войне, у меня рождаются сыновья.

Игорь Родобольский

Родился 18 марта 1960 года в городе Гродно Белорусской ССР. Окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. Участвовал в боевых действиях в Афганистане, был в командировке в Камбодже. Принимал участие в боевых действиях в период первой чеченской войны 1994–1996 годов. С 1999 года – заместитель командира и командир вертолётной эскадрильи.

С 1995 по 2004 год совершил 1 680 боевых вылетов. Многократно отличался в боевых операциях. В бою 30 мая 2001 года в районе посёлка Центорой во главе группы из трёх вертолётов Ми-8 вылетел на эвакуацию окружённой группы армейского спецназа. Первым спустился к бойцам над полем боя, принял на борт шесть раненых солдат. Затем прикрывал огнём действия остальных экипажей. Его вертолёт был подбит, но подполковник Родобольский сумел довести почти неуправляемую машину до своих и посадить машину. 31 декабря 2001 года вылетел в район Аргунского ущелья для эвакуации тяжелораненных. Совершил посадку всего в 400 метрах от атакующих боевиков в полной темноте, ориентируясь по сигнальным ракетам разведчиков. Звание Героя России Родобольскому присвоено 21 сентября 2003 года.

Сейчас Родобольский живёт в Екатеринбурге, возглавляет областной Центр патриотического воспитания, созданный им ещё в 2012 году (о том, как живёт сейчас Игорь Родобольский и как он разделяет домашние обязанности с семьёй, «Облгазета» писала в №227 от 08.12.2018).

– Что заставляет на войне рисковать собой? – рассуждает Игорь Родобольский. – Об этом просто не думаешь, ты весь сосредоточен на выполнении сиюминутной задачи. Ну и потом, пословица «Сам погибай, а товарищей выручай», основана на жизни. Многие забывали о себе в тяжёлый момент.

Евгений Бушмелёв

Родился 5 августа 1979 года в посёлке Гари Свердловской области. Служил в 21-й бригаде оперативного назначения. В сентябре 1999 года участвовал в боях с бандформированиями в Дагестане. В районе Гудермеса скрытно вывел БМП во фланг боевиков и заставил их отступить. В бою за село Алхан-Юрт прорвался к окружённым мотострелковым подразделениям, оказал им огневую поддержку, а обратным рейсом вывез раненых. За эти подвиги его представили к званию Героя России, но пока представление двигалось по инстанциям, он успел совершить ещё один подвиг. В конце декабря передовые части Софринской бригады попали в ловушку на окраине Грозного. Потери были огромными. Евгений Бушмелёв направил свою БМП на один из домов, занятый боевиками, экипаж захватил здание и организовал круговую оборону, подавив несколько огневых точек врага. Ночью в БМП Бушмелёва погрузили раненых, и Евгений в одиночку вывел машину к своим. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, 30 декабря 1999 года ефрейтору Бушмелёву присвоено звание Героя России.

После демобилизации вернулся в Гари, где проживает и сейчас.

Сергей Мыльников

Родился 8 февраля 1986 года в Свердловске. Участник вооружённого конфликта в Южной Осетии. 9 августа 2008 года группа из четырёх танков, командиром одного из которых был сержант Мыльников, вела многочасовой бой с подразделениями грузинских войск, которые блокировали в Цхинвале миротворческий батальон российских войск. Своими действиями он способствовал выходу миротворцев из окружения. 14 сентября 2008 года, в День танкиста, Сергею Мыльникову присвоено воинское звание «старший сержант», а через пять дней, 19 сентября 2008 года, – звание Героя России. Сейчас Сергей Мыльников живёт в Екатеринбурге. В 2009 году был избран членом Общественной палаты России.

Сергей Воронин

Родился 12 июня 1973 года в городе Кокчетав Казахской ССР, в семье военнослужащего. С января 1995 года командир мотострелкового взвода, воевал на первой чеченской войне. Затем служил в Дагестане. В августе 1999 года в районе села Тандо старлей Воронин с четырьмя бойцами пять часов дрался с боевиками. Уберёг всех солдат. В жестоком бою было уничтожено свыше десятка боевиков. 23 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, гвардии капитану Воронину присвоено звание Героя России.

С 2012 года полковник Воронин – в запасе. Депутат Екатеринбургской городской Думы, председатель комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Сергей Евланов

Родился 23 мая 1973 года в селе Варгаши Курганской области. В декабре 1991 года был призван в пограничные войска КГБ СССР. После окончания школы сержантов прибыл на 12-ю заставу. Московского пограничного отряда Таджикско-Афганской границы. 13 июля 1993 года более 250 душманов, в числе которых находился будущий террорист Хаттаб, атаковали пограничников. На заставе находилось 48 человек. Бой продолжался семь часов. Евланов прикрывал отход оставшихся в живых товарищей, был ранен. 19 июля 1993 года старшему сержанту Евланову было присвоено звание Героя России. Он стал первым уральцем, получившим Золотую Звезду. После выздоровления вернулся на родину, затем переехал в посёлок Буланаш Артёмовского района Свердловской области. Сейчас живёт в Екатеринбурге. Возглавляет межрегиональную общественно-патриотическую организацию «Подвиг».

Олег Касков

Родился 5 апреля 1973 в городе Кыштым Челябинской области в семье военного. Окончил Челябинское высшее танковое училище. Его двоюродный дед, Леонид Александрович Касков, во время Великой Отечественной за форсирование реки Одер был удостоен звания Героя Советского Союза. Олег Касков служил командиром танкового взвода Приволжско-Уральского военного округа. С декабря 1995 года по май 1996 года участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики. 4 апреля 1996 года мотострелковая колонна с танковым охранением под командованием лейтенанта Каскова двигалась в направление города Ведено. Во время продвижения боевики начали обстрел. Были подбиты головной танк с тралом и танк лейтенанта Каскова. Он был контужен, а наводчик и механик-водитель тяжело ранены. Лейтенант вытащил их из танка, оказал первую помощь и ликвидировал пожар в боевом отделении танка. После этого занял место наводчика и прямым попаданием поразил вражескую точку, откуда наиболее интенсивно вёлся огонь, до конца прикрывал огнём нашу колонну. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевого задания, старшему лейтенанту Олегу Каскову 14 июня 1997 года присвоено звание Героя России.

В августе 2009 года Каскову присвоили воинское звание полковника. Живёт в Екатеринбурге. Возглавлял военную кафедру специальной подготовки УрФУ, сейчас уволен в запас.

Серик Султангабиев

Родился 25 ноября 1972 года в селе Введенка Казахской ССР. В 1994 году окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Служил в Сухопутных войсках, с 1994 года – командир разведывательного взвода 2-й гвардейской танковой дивизии. В этой должности участвовал в первой чеченской войне, в штурме Грозного в январе 1995 года. Воевал и на второй чеченской, а в 2000-х участвовал в контртеррористических операциях.

С мая 2014 года – командир отдельного полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов (закрытое административно-территориальное образование «Посёлок Лесной» Свердловской области). 25 сентября 2014 года, во время учёбы увидел, что выполнявший упражнение сержант выронил гранату с выдернутой чекой на дно окопа. Офицер вытолкнул сержанта из окопа и прикрыл упавшую гранату собой. Жизнь Султангабиеву спасли бронежилет и каска, но он получил тяжёлые ранения. 24 ноября 2014 года полковнику Султангабиеву присвоено звание Героя России. Живёт в Екатеринбурге.

Михаил Теплинский

Родился 9 января 1969 года в городе Моспино Донецкой области Украинской ССР. В Советской армии с августа 1987 года. В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище – командир разведывательной роты 137-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й дивизии Воздушно-десантных войск. В 1992–1993 годах принимал участие в ликвидации вооружённого конфликта в Приднестровье. С декабря 1994 года по март 1995 года участвовал в боях первой чеченской войны. В трагический день 1 января 1995 года во главе группы разведчиков пробрался в центр Грозного, в район железнодорожного вокзала, выявил здание, возвышавшееся над окружающим микрорайоном, овладел им. Несколько суток рота Теплинского успешно отражала атаки врага. Оборона десантников позволила удержать прилегающий район Грозного под контролем российских войск. Отсюда началась операция по освобождению города. За период боевых действий на личном боевом счету Теплинского было около 30 уничтоженных боевиков.

1 марта 1995 года старшему лейтенанту Теплинскому присвоено звание Героя России. С 1999 года командовал парашютно-десантным батальоном. Воевал на второй чеченской войне. Сейчас живёт в Екатеринбурге. С апреля 2019 года – начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Центрального военного округа.

Дамир Юсупов

Один из самых памятных для всех случаев, произошедших не так давно – аварийная посадка пассажирского самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиа­линии» в районе аэропорта Жуковский в Москве 15 августа 2019 года. Благодаря профессионализму пилотов из Екатеринбурга Дамира Юсупова и Георгия Мурзина все на борту остались живы (подробнее об этом случае «Облгазета» писала в №146 от 16.08.2019).

Российский пилот гражданской авиации Дамир Юсупов родился 13 сентября 1977 года в городе Игарке Красноярского края. Его отец Касим Юсупов был командиром экипажа вертолёта Ми-8, мать Мянзиля Юсупова работала медиком в аэропорту. После школы Дамир мечтал поступить в лётное училище, но не прошёл медкомиссию как допризывник из-за кратковременного ухудшения зрения. В 1993 году поступил в Сызранский политехнический колледж, отслужил в армии, после работал по профессии. Но несбывшаяся мечта не давала покоя, и в 32 года Дамир Юсупов всё-таки поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации им. П.Ф. Еромасова, которое с отличием окончил в 2013 году. Молодого специалиста сразу взяли в компанию «Уральские авиалинии», поэтому из Сызрани Дамиру вместе с семьёй пришлось переехать в Екатеринбург. Первые четыре года он работал вторым пилотом, потом поступил на должность командира воздушного судна.

Аварийную посадку самолёта в Сети называли не иначе как «чудо на кукурузном поле».

– Для нас это было неожиданностью, – вспоминает Дамир Юсупов. – Послышались удары о носовую часть самолёта и по крыльям. Визуально чайки проходили под нами, но поскольку двигатели в момент взлёта развивают большую скорость и всасывают воздух, то несколько птиц попали в левый, а потом и в правый двигатели. Мы услышали характерный звук уменьшения работы двигателей, и самолёт пошёл на снижение. Вернуться в аэропорт уже не получалось.

На тот момент авиалайнер пролетел пять километров, его максимальная высота была сто метров. За считанные секунды командир и помощник пилота Георгий Мурзин приняли единственно верное решение – посадить судно на кукурузном поле. Через 93 секунды от момента отрыва от земли А321 удачно приземлился.

На следующий день Президент России Владимир Путин принял решение о награждении Дамира Юсупова высшей государственной наградой – званием Героя Российской Федерации. Сейчас Дамир Юсупов продолжает работать пилотом в «Уральских авиалиниях».

Герои-уроженцы Среднего Урала Героев Российской Федерации, родившихся в Свердловской области, – 26 человек. Часть из них по-прежнему проживают на Среднем Урале, но многие умерли, кто-то переехал. Анатолий Копыркин. Родился 15 июня 1954 года в селе Берёзовка Артинского района. Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков, позднее – Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. 28 августа 1992 года три военно-транспортных самолёта Ил-76 МД, на одном из которых был Копыркин, вылетели в Кабул для эвакуации сотрудников российского посольства и иностранных миссий в Афганистане. После посадки первого Ил-76 в Кабуле талибы, занявшие город, нарушили соглашение о прекращении огня, и аэродром подвергся ракетному обстрелу. Один из самолётов подожгли реактивным снарядом, и подполковник Копыркин прекратил взлёт, вернулся к горящему самолёту и без выключения двигателей принял на борт его экипаж и несколько десятков пассажиров, после чего совершил посадку в Кокайдах. Указом Президента РФ от 15 января 1993 года Анатолию Копыркину присвоено звание «Герой Российской Федерации». После увольнения из Вооружённых сил работал старшим государственным инспектором отдела надзора за соблюдением лётных стандартов и сертификацией эксплуатантов воздушного транспорта Управления Государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта России. Виктор Омельков. Родился 30 июля 1961 года в посёлке Арти Свердловской области в семье рабочего, а вот учился уже в средней школе №3 станицы Анапская Краснодарского края, которую и окончил. В 1979 году поступил в Вооружённые Силы СССР. В 1988–1990 годах принимал участие в выполнении спецзаданий на территории закавказских республик при урегулировании межнациональных конфликтов. Участвовал в боях первой чеченской войны и во время засады в Грозном ценой собственной жизни обеспечил спасение десятков жизней солдат своего батальона. Похоронен в станице Анапская Краснодарского края. Указом Президента России № 231 от 1 марта 1995 года гвардии майору Омелькову Виктору Емельяновичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Игорь Станкевич. Родился 31 августа 1958 года в Нижнем Тагиле в семье потомственного военного. Учился в Новосибирском высшем военно­политическом общевойсковом училище. Военную службу начал в частях специального назначения, где прослужил шесть лет. В период с 1985 по 1987 год проходил службу в Афганистане в должности командира отряда агитации и пропаганды 201-­й Гатчинской мотострелковой дивизии, дислоцировавшейся в городе Кундузе. Свой подвиг совершил в Чечне, а точнее в Грозном, будучи заместителем командира 81-­го гвардейского мотострелкового полка 90­й гвардейской танковой дивизии по политической части. Звание Героя России получил в 1995 году за мужество и героизм, проявленные при выполнении задания по восстановлению конституционного порядка в Республике Чечня. Завершил воинскую службу в 1999 году в должности начальника отдела воспитательной работы Приволжского военного округа. Сейчас является депутатом Государственной Думы России, избран по одномандатному Промышленному округу города Самары. Олег Терёшкин. Родился 11 июня 1971 года в Свердловске­-45 (ныне – город Лесной). После окончания учёбы проходил срочную службу в отряде специального назначения «Витязь» внутренних войск МВД СССР. После увольнения в запас работал инспектором пожарной части в родном городе. В 1994 году поступил на службу во внутренние войска – стал прапорщиком, заместителем командира взвода в отряде специального назначения «Росич» Северо­Кавказского округа внутренних войск. В составе отряда участвовал в боевых действиях первой чеченской кампании, где в одном из штурмов был тяжело ранен и скончался по дороге в госпиталь. Звание Героя России получил посмертно 20 июля 1996 года. Терёшкин навечно зачислен в списки отряда специального назначения «Росич». Помимо этого, память героя увековечена в Лесном: полипрофильный техникум в Лесном, где учился Терешкин, носит его имя, а в пожарной части города Лесной создан мемориал в его честь. Сергей Жуйков.Родился 26 января 1954 года в посёлке Буланаш Артёмовского района Свердловской области. С 1992 года – начальник окружного склада инженерных боеприпасов УрВО в посёлке Лосиный Берёзовского района. 17 июня 1998 года во время грозы в штабеля попала шаровая молния, возник пожар. Жуйков пытался сбить пламя, раздался взрыв. 14 октября 1998 года Жуйкову присвоено звание Героя России (посмертно). Похоронен на кладбище посёлка Лосиный. На месте гибели военнослужащих инженерных войск и начальника склада в 2008 году установлен памятник. Сергей Багаев. Родился 16 декабря 1957 года в Серове. Начальник штурмового отделения отряда специального назначения «Россы». Воевал в первой и второй чеченской войне. 17 января 2000 года при штурме Грозного во главе пары снайперов прикрывал операцию подразделения Таманской мотострелковой дивизии при взятии больницы, где засели боевики. В критический момент кинулся вперёд, отвлекая внимание боевиков на себя. Тело офицера со следами ранений и зверских пыток было обнаружено спустя несколько дней в одном из частных домов. Звание Героя России присвоено посмертно 2 марта 2000 года. Похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Аркадий Корольков. Родился 26 июля 1964 года в Свердловске в семье военного. С 1981 года – в Советской армии. Окончил Коломенское высшее артиллерийское училище, Военную артиллерийскую академию им. Калинина. Служил в Дальневосточном военном округе, затем в Московском военном округе. С сентября 1999 года принимал участие во второй чеченской войне. Звание Героя России получил в 2000 году за мужество и героизм в ходе контртеррористической операции в Северо­Кавказском регионе. С 2007 года – заместитель командующего ракетными войсками и артиллерией Московского военного округа. Андрей Морозов. Родился 20 января 1968 года в посёлке Атиг Нижнесергинского района. Окончил среднюю школу и Ташкентское высшее командное танковое училище. В 1999 году был направлен на Северный Кавказ, будучи командиром мотострелкового батальона 506­-го гвардейского мотострелкового полка 27-­й гвардейской мотострелковой дивизии Уральского военного округа. Звания Героя Российской Федерации удостоен указом Президента РФ от 14 марта 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе проведения контртеррористической операции на территории Северо­Кавказского региона. Продолжает службу в звании полковника в ВС РФ. Валерий Замараев. Родился 22 августа 1959 года в Свердловске­-45. Замначальника поисково­спасательной службы аэромобильного спасательного отряда МЧС России. Участвовал в операции по спасению заложников в школе Беслана (Северная Осетия). Погиб во время штурма. 14 декабря 2004 года посмертно присвоено звание Героя России. Именем Замараева назван катер МЧС РФ. Похоронен на Быковском кладбище в городе Жуковский Московской области. Евгений Парчинский. Родился 15 февраля 1946 года в Серове в семье железнодорожника. С 1963 года работал на Свердловской железной дороге. 6 октября 1996 года вёл пассажирский состав из Сосьвы Новой в Усть­Берёзовку. Навстречу нёсся не­управляемый тепловоз. Машинист Парчинский отцепил вагоны и двинул свою машину навстречу. Трагедию предотвратил. Звание Героя России присвоено 9 апреля 1997 года. Скончался в 2012 году. Похоронен в Алапаевске. Александр Бузин. Родился 28 июля 1976 года в Нижнем Тагиле. Инструктор­собаковод, младший сержант. Погиб 21 мая 1996 года в одном из ущелий западнее Бамута (Чечня). Вместе с поисковой собакой Джоном искали снаряды и мины. Его обнаружили боевики. Мог затаиться и выжить, но он стал отстреливаться, чтобы предупредить своих. Похоронен в городе Советский ХМАО­Югры. Его матьВалентина Бузина стала монашенкой в Среднеуральском женском монастыре – в память о сыне, который мечтал стать священником. Леонид Валов. Родился 30 апреля 1947 года в Свердловске. Окончил ПТУ, три года работал токарем. После возвращения из армии перешёл на работу в органы МВД СССР, окончил Академию МВД. С весны 1995 года не раз был в служебных командировках в Чечне, руководил спецоперациями. Получил смертельное ранение во время одной из таких спецопераций и скончался на месте, поэтому звание Героя России ему было присвоено в 1996 году посмертно. Похоронен на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге. Виктор Дубынин. Генерал армии. Родился 1 февраля 1943 года в посёлке Мартюш Каменского района Свердловской области. С апреля 1986 года по 1 июня 1987 года – командующий40­й общевойсковой армией Туркестанского военного округа. Одновременно являлся уполномоченным правительства СССР по делам временного пребывания советских войск в Афганистане. Пересмотрел тактику боевых действий против моджахедов. Скончался 22 ноября 1992 года в Москве. Звания Героя России удостоен 11 ноября 2003 года (посмертно). Владимир Ласточкин. Родился 1 апреля 1959 года в Свердловске. Начальник штаба СОБР УВД Свердловской области, в 1995 году оперуполномоченный СОБРа. Его дед,Михаил Сергеевич Кырчанов, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 20 декабря 1995 года во время спецоперации в Гудермесе Владимир Ласточкин получил смертельное ранение и через пять дней скончался в госпитале. Звание Героя России присвоено 1 августа 1996 года (посмертно). Юрий Игитов. Родился 26 сентября 1973 года в Нижней Салде. Старший стрелок 1­го мотострелкового батальона 34­й мотострелковой дивизии УрВО. 31 декабря 1994 года при атаке на Грозный его машина шла в дозоре. Попали в засаду, БМП загорелся. Игитов прикрывал отход товарищей, когда бандиты приблизились, подорвал их и себя гранатой. Звание Героя России присвоено 1 апреля 1995 года. Он стал первым военнослужащим УрВО, награждённым Золотой Звездой посмертно. Похоронен в Нижней Салде. Игорь Ржавитин. Родился 1 декабря 1968 года в Дегтярске. Штурман­испытатель. С 1999 года принимал участие в особо ответственных боевых операциях в Чечне. Во время конфликта Грузии с Южной Осетией 9 августа 2008 года его СУ-­24 М был сбит грузинской ракетой. Оказавшись на земле, штурман вступил в бой с грузинскими военными и погиб в схватке. Звание Героя России присвоено 11 сентября 2008 года. Похоронен в Ревде. Дмитрий Рычков.Родился 9 февраля 1980 года в Реже. Погиб 15 марта 2000 года в ходе операции против банды Руслана Гелаева в селе Комсомольском. Чтобы спасти раненых, вызвал огонь на себя. Звание Героя России присвоено 7 декабря 2000 года. Похоронен в Реже. Дмитрий Слинкин. Родился 9 февраля 1964 года в Свердловске. Был научным сотрудником Уральского НИИ горной геомеханики. Пошёл служить в СОБР. 24 июня 1995 года вместе с группой отправился ликвидировать склад боеприпасов в одном из домов. Первым вступил в бой, прикрыв товарищей, получил смертельные ранения. Звание Героя России присвоено 12 мая 1996 года. Похоронен в Екатеринбурге. Сергей Стволов. Родился 9 марта 1964 года в городе Первоуральске. Воевал в Афганистане, принимал участие в локализации межнациональных вооружённых конфликтов в Нагорном Карабахе, в Таджикистане, в Приднестровье. В должности командира батальона прошёл первую чеченскую войну 1994–1996 годов. О героизме офицера ходили легенды. Он был трижды награждён орденом Мужества. 9 сентября 2000 года гвардии полковникуС. Стволову присвоено звание Героя России. Погиб 14 октября 2001 года в автомобильной катастрофе под Владикавказом. Похоронен в Первоуральске. Виктор Чечвий. Родился 23 февраля 1960 года в деревне Пушкарёво Туринского района Свердловской области. Одним из первых пришёл в созданный в декабре 1988 года отряд милиции особого назначения (ОМОН) ГУВД Свердловской области, прошёл все должности от командира взвода до заместителя командира батальона. Участвовал в операциях в горячих точках. Погиб смертью храбрых 27 декабря 1999 года в бою в Старопромысловском районе Грозного. Скончался от многочисленных ранений. 26 апреля 2000 года майору милиции Чечвию присвоено звание Героя России (посмертно). Похоронен в Берёзовском. Василий Юрьев. Родился 7 мая 1955 года в Нижнем Тагиле. Начальник кинологической группы. С 31 декабря 1999 года принимал участие в составе группы специального назначения в спецоперациях в Грозном, Алхан­-Юрте и Старой Сунже. 15 марта 2000 года в ходе операции по спасению раненых в селе Комсомольское был смертельно ранен снайпером. Звание Героя России присвоено 8 августа 2000 года. Похоронен в Нижнем Тагиле. Сергей Прокопьев. Родился в Свердловске 19 февраля 1975 года. Учился в школе № 64 в Юго­западном микрорайоне. В 1997 году окончил Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков, после чего в течение десяти лет служил помощником командира воздушного судна в Орске, Рязани и Уссурийске. В 2007–2010 годах – в Дальней авиации ВВС, летал и командовал авиационным отрядом стратегических бомбардировщиков Ту­22 М3 и Ту­-160. В 2012–2017 годах проходил подготовку к космическому полёту. На околоземную орбиту отправился 6 июня 2018 года в качестве командира корабля «Союз МС­09» вместе с астронавтом ЕКААлександром Герстом и астронавтом НАСА Сериной Ауньён­-Чэнселлор. На борту Международной космической станции (МКС) провёл 196 дней 17 часов 49 минут, на Землю вернулся 20 декабря. За время полёта совершил два выхода в открытый космос. Звания Героя РФ удостоен 11 ноября 2019 года. По сложившейся традиции, медаль «Золотая Звезда» вручает Героям или их родственникам лично Президент России. Но из­за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом высшую награду Сергей Прокопьев пока не получил. Георгий Мурзин. Родился 3 июня 1996 года в Екатеринбурге в семье бортпроводников компании «Уральские авиалинии». Он с детства мечтал о небе, поэтому после школы в 2013 году поступил в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени П.Ф. Еромасова. После окончания в 2018 году был принят на работу в «Уральские авиалинии» в качестве второго пилота. Именно он был вторым пилотом, который помог Дамиру Юсупову совершить аварийную посадку самолёта А321 на кукурузном поле. После произошедшего Георгий попал в больницу с ушибами грудной клетки, но его жизни ничто не угрожало. В скором времени он вернулся к работе в «Уральских авиалиниях», был переведён в Москву, где сейчас и проживает. 16 августа 2019 года указом президентаВладимира Путина 23-­летнему Георгию Мурзину присвоено звание Героя России. Виктор Романов.Родился 15 мая 1972 года в посёлке Сосьва Серовского района. Командир самоходной артиллерийской батареи. Участвовал в первой чеченской войне, штурмовал Грозный. Был награждён орденом Мужества и медалью «За воинскую доблесть» I степени. С начала 2000-­го снова участвовал в контртеррористической операции. 1 марта 2000 года вместе с подполковникомЕвтюхиным вызвал огонь на себя, погиб от пули снайпера. Звание Героя России присвоено 12 марта 2000 года.

Улица Героев России В честь Героев России в нашей стране названы улицы, воинские части и даже географические объекты. Улицы Героев есть в Керчи, Ельце, Выборге, Новосибирске, Подпорожье и Всеволожске… В Санкт-Петербурге и Новороссийске улиц с таким названием сразу две. Есть и персональные топонимы. Например, именем Героя России, уроженца Лесного Валерия Замараева названы поисково-спасательный катер МЧС РФ и горная вершина в Республике Северная Осетия. А в Екатеринбурге есть единственная в стране улица Героев России. Её протяжённость – всего 100 метров, но городские власти планируют её удлинить. Улицу открыли в июле 2013 года рядом с железнодорожным вокзалом по инициативе городской общественной организации «Союз инвалидов и ветеранов войны в Афганистане, участников локальных войн, военных конфликтов и миротворческих операций». Предполагалось, что на новой улице появится мемориальная доска с именами свердловских Героев России – Леонида Валова, Владимира Ласточкина, Олега Варлакова, Виктора Чечвия, Александра Монетова, Олега Терешкина, Валерия Замараева,Сергея Багаева и Дмитрия Слинкина. Возможно, она когда-то там и была, но по прошествии 7 лет корреспонденты «Облгазеты» так и не смогли найти эту памятную доску. В 2017 году именем Леонида Валова назвали улицу в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По документам городской администрации, она расположена в границах улиц Татищева – Лоцмановых – Металлургов. Правда, улица Валова пока остаётся на бумаге: она должна пройти сквозь частный сектор от Крауля до Татищева, но одноэтажные дома рядом с ней пока никто не расселил. Кроме того, в Берёзовском есть улица Виктория Чечвия, а в Асбесте – Владислава Долонина. Кстати, в честь последнего в 2017 году выпущена почтовая марка. Пятью годами ранее такой же чести удостоился Валерий Замараев.

СПРАВКА «ОГ» Звание Героя Российской Федерации и знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» – Президент России Борис Ельцин учредил 20 марта 1992 года. Звание и медаль являются высшими в наградной системе нашей страны и вручаются за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.Первым, кто удостоился звания Героя России, был начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания лётного состава генерал-майор авиации Суламбек Осканов. При выполнении 7 февраля 1992 года служебного задания на истребителе МиГ-29 произошёл отказ техники, и генерал ценой своей жизни предотвратил падение самолёта на посёлок Хворостянка Липецкой области. Несмотря на это, Осканову вручили «Золотую Звезду» за № 2, а медаль № 1 получил другой Герой — лётчик-космонавт Сергей Крикалёв, который незадолго до этого вернулся из космического полёта на орбитальную станцию «Мир» продолжительностью более 311 суток. По версии генерал-полковника Николая Антошкина, это было связано с тем, что в Кремле решили — первый Герой России должен быть живым.

МЕЖДУ ТЕМ По информации из открытых источников, на октябрь 2020 года общее число Героев России составляет 1 118 человек, из них 485 получили звание посмертно. Наибольшее число награждений было произведено в 2000 (177 Героев), 1995 (146 Героев) и 1996 (128 Героев) годах в связи с Первой и Второй чеченскими войнами.

Чаще всего высшего звания удостаивались участники боевых действий на Северном Кавказе, ветераны Великой Отечественной войны, лётчики-испытатели, космонавты, военные моряки и подводники.

Среди награждённых 17 женщин — это немногим более одного процента от всех Героев России.

Первой из женщин Золотую Звезду получила в 1992 году 17-летняя Марина Плотникова из села Зубрилово Пензенской области, которая 30 июля 1991 года ценой своей жизни спасла троих тонувших в реке детей.

из села Зубрилово Пензенской области, которая 30 июля 1991 года ценой своей жизни спасла троих тонувших в реке детей. Самым молодым Героем России является подросток из Грозного Магомед Ташухаджиев , погибший в 2001 году в бою с террористами при защите своей семьи — на тот момент ему было всего 15 лет.

, погибший в 2001 году в бою с террористами при защите своей семьи — на тот момент ему было всего 15 лет. Самый пожилой Герой России тоже родом с Северного Кавказа: им стал Абдулхаким Исмаилов 1916 года рождения, уроженец села Аксай в Дагестане. Золотую Звезду ему вручили в 1996 году за военные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. Ветеран-разведчик умер в возрасте 94 лет.