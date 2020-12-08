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8 декабря 2020, 21:40

Смена главы Екатеринбургской митрополии и приезд Оливера Стоуна на Белоярскую АЭС: главные новости

Оливер Стоун

Для Оливера Стоуна провели экскурсию по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС, показали реакторный и машинный залы, а также блочный пункт управления. Фото: пресс-служба Кремля.

Добрый вечер! Визит оскароносного режиссёра Оливера Стоуна на Белоярскую АЭС, смена главы Екатеринбургской митрополии и принятие бюджета Свердловской области на 2021-2023 годы — главные новости дня.

Обладатель трёх статуэток премии "Оскар", американский режиссёр, продюсер и сценарист Оливер Стоун посетил Белоярскую атомную электростанцию. Для него провели экскурсию по четвёртому энергоблоку Белоярской АЭС, показали реакторный и машинный залы, а также блочный пункт управления. В пресс-службе БАЭС заявили, что приезд именитого режиссёра носит ознакомительный характер.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл стал главой Татарстанской митрополии. Новым главой Екатеринбургской епархии назначен епископ Бронницкий Евгений, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В 2021 году доходы областной казны по плану составят 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей, а дефицит — 40,6 млрд рублей.

Также Заксобрание отклонило народную инициативу о возвращении прямых выборов мэра Екатеринбурга. Против законопроекта проголосовали 34 из 40 присутствовавших на рассмотрении вопроса парламентария, 5 человек поддержали инициативу, а ещё один - воздержался.

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Областная газета Свердловской области

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