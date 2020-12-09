Лучшим спасателем области стал Артём Рублёв, устранявший последствия паводка в Нижних Сергах

За время работы спасателем Артём Рублёв овладел смежными специальностями парашютиста, десантника и промышленного альпиниста. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Лучшим спасателем Свердловской области стал спасатель 2-го класса Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Артём Рублёв. В этом году он работал в Нижних Сергах, устраняя последствия дождевого паводка.

21 июля 2020 года на Нижние Серги обрушилась большая вода – вышли из берегов сразу несколько рек. Стихия снесла на своём пути всё – многие жители лишились имущества, а некоторые и вообще крова. Специалисты МЧС проводили на месте разбор завалов, спасали людей, помогали им вывозить вещи, сушить подвалы и дома, убирать территории и откачивать воду. В городе вводили режим ЧС, который был снят только 18 ноября.

Артём Рублёв также участвовал в эвакуации населения при ликвидации последствий паводков на Алтае, в Барнауле и Бийске, а в 2018 году помогал разбирать завалы на месте обрушения дома в Магнитогорске. Известно, что за время работы спасателем он овладел смежными специальностями парашютиста, десантника и промышленного альпиниста.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, свердловчанин награждён как "Лучший спасатель" в рамках областного фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества".

"Благодаря усердным тренировкам в подразделении и на учебных сборах, Артём Рублёв показал высокие результаты на конкурсе профмастерства и завоевал гордое звание. Коллеги уважают Артёма за готовность в любую минуту протянуть руку помощи, поделиться опытом с молодыми коллегами.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области