Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём Героев Отечества

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил с праздником всех уральцев, причастных к нему.

Глава региона отметил, что в этот день чествуют настоящих патриотов, тех, кто честно служит стране и трудится во имя её процветания.

Евгений Куйвашев напомнил, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Екатеринбургу и Нижнему Тагилу в числе первых присвоили почётное звание "Город трудовой доблести". Это стало признанием весомого вклада уральцев, проявивших массовый трудовой героизм, в достижение Победы.

"Этот год подтвердил истину, что в жизни всегда есть место подвигу, и высветил новых героев", - заметил губернатор и добавил, что пандемия коронавируса заставила нас по-новому оценить труд медицинских работников, которые, рискуя жизнью и здоровьем, лечат инфицированных.

"Уважаемые герои-уральцы! Благодарю вас за весомый вклад в укрепление доброй славы нашего региона и всей России, за ваш пример бескорыстной и искренней любви к Родине", - сказал Евгений Куйвашев.

Свои поздравления Героям Отечества направила и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. Она выразила особую признательность и благодарность поколению ветеранов и пожелала уральцам быть достойными подвигов Героев Отечества.

Полные тексты поздравлений опубликованы в сегодняшнем номере "Областной газеты". В этом же номере Героям Отечества посвятили целую полосу. «Облгазета» решила рассказать о Героях России, связанных со Свердловской областью. Кто-то из них здесь родился, кто-то учился, служил или работал, а кто-то переехал сюда уже после получения Золотой Звезды.

9 и 10 декабря в Свердловской области пройдут мероприятия, приуроченные к Дню Героев Отечества. Так, сегодня в 11:00 в Байкаловской администрации (с. Байкалово, ул. Революции, 21, малый зал) состоится торжественная передача солдатского медальона и архивных сведений родственникам героя Николая Прокопьевича Тюляпкина, который считался пропавшим без вести 17 июля 1943 года. В ходе поисковых работ в Смоленской области были обнаружены останки солдата, при нём был смертный медальон. В 12:00 в Российском государственном профессионально-педагогическом университете состоится торжественный приём, посвящённый Дню Героев Отечества. Участие в мероприятии примут Герои России.

Завтра в 14:00 в Екатеринбургском промышленно-технологическом техникуме им. В.М. Курочкина откроют мемориальную доску "Наши выпускники – Герои Советского Союза", сообщает департамент информполитики Свердловской области.