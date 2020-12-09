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Общество
9 декабря 2020, 10:25

В России запретили ввоз яблок и томатов из Азербайджана

помидоры

В России запретили ввоз яблок и томатов из Азербайджана. Фото: Нина Георгиева.

Россельхознадзор вводит временный запрет на поставки томатов и яблок из Азербайджанской Республики. Ограничения начнут действовать с четверга, 10 декабря.

По данным ведомства, в импортируемой продукции неоднократно находили карантинные для стран - членов ЕАЭС объекты –южноамериканскую томатную моль (Tuta absoluta (Povolny) и восточную плодожорку (Grapholita molesta (Busck). Только в период с 22 октября по настоящее время в плодоовощной продукции зафиксировано 17 случаев обнаружения вредителей.

Для сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории страны Россельхознадзор вынужден запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения.

Ране "Областная газета" рассказывала, что аспирантка Уральского государственного аграрного университета (УрГАУ) Валентина Куимова вывела гибридный сорт томата "Наставник", который устойчив к основным заболеваниям этой культуры и даёт большой урожай в климатических условиях Среднего Урала. За свою разработку девушка получила премию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева для молодых учёных.

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Семена многих овощей можно заготовить и самим.

Областная газета Свердловской области

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