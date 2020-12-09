В Екатеринбурге ликвидируют территориальное управление Минобрнауки РФ

Министерство науки и высшего образования РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации территориальных управлений. Их у ведомства три, они находятся в Екатеринбурге, Новосибирске и во Владивостоке.
Уральское территориальное управление Минобрнауки (расположено на ул. Первомайской, 91) с ноября 2018 года возглавляет Игорь Манжуров. Известно, что до этого он четыре года руководил Уральским территориальным управлением Федерального агентства научных организаций. Оперативного комментария от Уральского управления "Облгазете" получить не удалось.
Территориальные органы ликвидируют в целях сокращения штата. Функции трёх ликвидируемых органов перераспределят между структурными подразделениями ведомства. Из постановления Правительства РФ от 15 июня 2018 г. №682 "Об утверждении Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" исключаются все упоминания о территориальных органах.
Постановление в случае одобрения вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Сейчас проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил провести оптимизацию штата госслужащих. Реформа системы управления будет проходить в стране в период с 1 января по 1 апреля 2021 года.
Досье "ОГ"
Игорь Манжуров родился в 1967 году в Кушве. В 1992 году окончил физико-технический факультет Уральского политехнического института, кандидат физико-математических наук. По распределению был направлен в Институт промышленной экологии Екатеринбурга. В 2006 году получил должность внештатного ведущего экологического аудитора немецкого концерна TUV, руководил экологическими проверками-аудитами предприятий "Роснефти", "Лукойла" и других компаний. В 2009 году стал зампредседателя Уральского отделения РАН. На этом посту до 2014 года отвечал за направление капитального строительства и координировал хозяйственную деятельность учреждений УрО РАН.
Женат, воспитывает троих детей. Награждён Почётной грамотой Федерального агентства научных организаций (2017 год).