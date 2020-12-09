На Среднем Урале от коронавируса скончались ещё 15 человек

На Среднем Урале от коронавируса скончались ещё 15 человек. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области за сутки от коронавируса скончались 15 человек. Общее число летальных случаев достигло 1 148.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. На сегодняшний день Средний Урал находится на седьмом месте по числу погибших за всё время пандемии.

На первом месте антирейтинга – Москва, где общее число летальных исходов достигло 9 571. На втором Санкт-Петербург – 6 030 смертей. А на третьей строчке - Московская область – 2 346. Далее следуют Ростовская и Нижегородская области, а также Красноярский край.

Фото: стопкоронавирус.рф

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 385 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 49 776 свердловчан.

Напомним, ни одного случая смерти на Среднем Урале не регистрировали последний раз 28 сентября. Суточный рекорд смертности от коронавируса был побит 4 декабря, когда стало известно о 16 погибших с подтверждённым диагнозом.