Заграничный отдых подорожал для уральцев на 30%

В 2020 году средний чек зарубежных поездок для уральцев вырос примерно на 30%. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году средний чек зарубежных поездок для уральцев вырос примерно на 30%. Это связано с ограничениями, введёнными из-за пандемии коронавируса.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

По его словам, в прошлом году средний чек на неделю заграничного отдыха для двоих с перелётом составил 52-54 тысячи рублей. По итогам текущего года средний чек превысит 70 тысяч рублей.

Такой резкий скачок стоимости путешествий Михаил Мальцев объяснил отсутствием прямых рейсов за рубеж из Кольцово и аэропортов других уральских городов. Это вынуждает туристов совершать перелёты с пересадками в крупных российских городах.

Ещё одной причиной роста цен стало то, что в этом году авиасообщение осуществляется в основном по дорогим направлениям, таким как Куба, ОАЭ, Сейшельские и Мальдивские острова. Что касается Турции, то и здесь не произошло существенного снижения цен, на которое рассчитывали туристы. Ограничения уровня загрузки гостиниц не позволило там снизить цены.

Напомним, Россия прекратила международное авиасообщение в конце марта, а начала возобновлять его 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны рейсы в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы.

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