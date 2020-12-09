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9 декабря 2020, 14:09

Владимир Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, совершивших выдающиеся поступки во имя Родины. Фото: пресс-служба Кремля.

В России 9 декабря отмечается День Героев Отечества. Президент России Владимир Путин поздравил россиян, совершивших выдающиеся поступки во имя Родины.

По словам главы государства, такие люди удостоены высоких госнаград — званий Героев РФ, Советского Союза, орденов Славы и Святого Георгия.

"Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны, кто в разные времена, исторические периоды – и в войне 1812 года, и в сражениях Первой мировой, и в жесточайших испытаниях Великой Отечественной, не щадя себя, боролся за независимость Родины, отстаивал право самостоятельно и свободно определять свою судьбу", - говорится в поздравлении российского лидера, опубликованного на сайте Кремля.

Владимир Путин заявил, что летопись российской славы содержит множество имён, кто героически проявил себя в бою, в гражданском служении и в трудовых достижениях. Президент также отметил современников, которые с доблестью выполняют свой долг не только на поле боя, но и в российских медучреждениях, спасая жизни людей.

"Убеждён, летопись российской славы никогда не будет прервана, потому что патриотизм, отвага, готовность, невзирая на личные риски, в трудную минуту взять ответственность на себя роднят людей самых разных национальностей, профессий, возрастов", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер также заявил, что каждый героический поступок оставляет яркий след в истории и в человеческой памяти, а также подтверждает, что любовь к Отчизне не знает преград.

9 декабря с Днём Героев Отечества уральцев поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В честь праздника "Облгазета" решила рассказать о Героях России, которые связаны со Средним Уралом.

Областная газета Свердловской области

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