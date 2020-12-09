Сто ЧП – полёт нормальный!

Хронология нештатных ситуаций на МКС за последний месяц.
Модуль российский
Летел и насвистывал
Дырочкой в правом боку! (Из песен)
Российские космонавты приспособили дырку в обшивке МКС под временный туалет! (Из новостей)
Космонавты не любят выносить сор из избы, всё у них гладко да штатно. Взять хотя бы МКС – летает себе и летает, пить-есть иногда просит, других забот у неё вроде бы нету! Но космическая станция – это сложный механизм со сложным экипажем, и без проблем, ЧП, протечек и поломок, естественно, не обходится!
1 ноября. Засор (предположительно, вакуумный пузырь) в стояке солнечной батареи.
3 ноября. Сбой в работе генератора борща в российском модуле.
4 ноября. Потеря ориентации одним из членов экипажа в результате долгого пребывания в мужском экипаже.
5 ноября. Небольшое задымление в районе блока сигарет «Мальборо». Проверка выявила нарушение внешней оболочки блока. Блок заменён на новый из имеющегося на борту резерва.
6 ноября. Неисправность блока хомутации прибывающих кораблей из российского модуля, в результате чего корабль с роботом Фёдором на борту выполнил аварийную команду «Тпру!» с касанием корпуса станции «лоб в бок».
8 ноября. Появление робота Фёдора на борту МКС нанесло неустранимую психическую травму американским астронавтам.
10 ноября. Незапланированный выход в открытый космос одного из компьютеров (типа ай-пад) американского астронавта. Утечка произошла из российского модуля. Никто из российских космонавтов не взял на себя ответственность и не пошёл подбирать ай-пад.
11 ноября. Отказ одной из кабинок раздельного санузла. Причина: картофельные очистки в системе сбора жидких отходов жизнедеятельности. Прибывший с очередным кораблём космонавт-сантехник Герой Советского Санузла Г. Щавеленко устранил неисправность.
13 ноября. Сбой в одном из трёх компьютеров, ответственных за кручение и верчение МКС в космическом пространстве. С двести тринадцатой попытки бортинженерам удалось угадать, какой из трёх компьютеров вышел из строя, и устранить поломку.
14 ноября. В результате попадания жидкости в бортовой матричный принтер он полчаса работал как струйный.
17 ноября. Неисправность в одном из сморкаемых аппаратов в российском модуле. Утечка соплей во внутреннее пространство модуля суммарно не превысила объём спичечного коробка.
18 ноября. Возникли небольшие межэтнические проблемы между техническими специалистами российского и американского модулей. В результате астронавту Тресни и космонавту Ушатаеву пришлось пойти выйти в открытый космос для устранения поломки во взаимоотношениях.
20 ноября. Выяснилось, что из-за проблем в системе вентиляции космонавты не могут пользоваться сигарной комнатой. К тому же сломался прикуриватель в российском сегменте. В течение всего дня космонавты были вынуждены как мальчишки бегать в открытый космос, чтобы покурить.
23 ноября. Американский астронавт завис и не перегружался в спускаемый аппарат. Пришлось его отключить и перегрузить уже вручную.
24 ноября. Взрыв тюбиков с бульоном из-за сезонной опрессовки тюбиков.
25 ноября. Вышла из строя система охлаждения градусника, в результате чего измеряемая температура у космонавтов держалась на уровне 50 градусов. При этом самочувствие космонавтов было хорошее.
26 ноября. Ночью сработала система верещания. Как выяснилось, кто-то оборвал наружное боковое зеркало.
28 ноября. Утечка ладана из электрокадила в российском модуле.
Но что особенно важно – ни одна из поломок не отразилась на работе экипажа, поскольку экипаж из строя не вышел, все работают как работали, самочувствие хорошее, зарплата капает, хотя хотелось бы, конечно, чтобы лилась потоком.
- Опубликовано в №231 от 10.12.2020