Сто ЧП – полёт нормальный! Фото: Алексей Кивокурцев.

Хронология нештатных ситуаций на МКС за последний месяц.

Модуль российский

Летел и насвистывал

Дырочкой в правом боку! (Из песен)

Российские космонавты приспособили дырку в обшивке МКС под временный туалет! (Из новостей)

Космонавты не любят выносить сор из избы, всё у них гладко да штатно. Взять хотя бы МКС – летает себе и летает, пить-есть иногда просит, других забот у неё вроде бы нету! Но космическая станция – это сложный механизм со сложным экипажем, и без проблем, ЧП, протечек и поломок, естественно, не обходится!

1 ноября. Засор (предположительно, вакуумный пузырь) в стояке солнечной батареи.

3 ноября. Сбой в работе генератора борща в российском модуле.

4 ноября. Потеря ориентации одним из членов экипажа в результате долгого пребывания в мужском экипаже.

5 ноября. Небольшое задымление в районе блока сигарет «Мальборо». Проверка выявила нарушение внешней оболочки блока. Блок заменён на новый из имеющегося на борту резерва.

6 ноября. Неисправность блока хомутации прибывающих кораблей из российского модуля, в результате чего корабль с роботом Фёдором на борту выполнил аварийную команду «Тпру!» с касанием корпуса станции «лоб в бок».

8 ноября. Появление робота Фёдора на борту МКС нанесло неустранимую психическую травму американским астронавтам.

10 ноября. Незапланированный выход в открытый космос одного из компьютеров (типа ай-пад) американского астронавта. Утечка произошла из российского модуля. Никто из российских космонавтов не взял на себя ответственность и не пошёл подбирать ай-пад.

11 ноября. Отказ одной из кабинок раздельного санузла. Причина: картофельные очистки в системе сбора жидких отходов жизнедеятельности. Прибывший с очередным кораблём космонавт-сантехник Герой Советского Санузла Г. Щавеленко устранил неисправность.

13 ноября. Сбой в одном из трёх компьютеров, ответственных за кручение и верчение МКС в космическом пространстве. С двести тринадцатой попытки бортинженерам удалось угадать, какой из трёх компьютеров вышел из строя, и устранить поломку.

14 ноября. В результате попадания жидкости в бортовой матричный принтер он полчаса работал как струйный.

17 ноября. Неисправность в одном из сморкаемых аппаратов в российском модуле. Утечка соплей во внутреннее пространство модуля суммарно не превысила объём спичечного коробка.

18 ноября. Возникли небольшие межэтнические проблемы между техническими специалистами российского и американского модулей. В результате астронавту Тресни и космонавту Ушатаеву пришлось пойти выйти в открытый космос для устранения поломки во взаимоотношениях.

20 ноября. Выяснилось, что из-за проблем в системе вентиляции космонавты не могут пользоваться сигарной комнатой. К тому же сломался прикуриватель в российском сегменте. В течение всего дня космонавты были вынуждены как мальчишки бегать в открытый космос, чтобы покурить.

23 ноября. Американский астронавт завис и не перегружался в спускаемый аппарат. Пришлось его отключить и перегрузить уже вручную.

24 ноября. Взрыв тюбиков с бульоном из-за сезонной опрессовки тюбиков.

25 ноября. Вышла из строя система охлаждения градусника, в результате чего измеряемая температура у космонавтов держалась на уровне 50 градусов. При этом самочувствие космонавтов было хорошее.

26 ноября. Ночью сработала система верещания. Как выяснилось, кто-то оборвал наружное боковое зеркало.

28 ноября. Утечка ладана из электрокадила в российском модуле.

Но что особенно важно – ни одна из поломок не отразилась на работе экипажа, поскольку экипаж из строя не вышел, все работают как работали, самочувствие хорошее, зарплата капает, хотя хотелось бы, конечно, чтобы лилась потоком.