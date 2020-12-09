Владимир Якушев провёл встречу с Героями России

Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся патриотического воспитания молодёжи. Фото: Татьяна Андреева.

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев в честь празднования Дня Героя Отечества провёл встречу с жителями Уральского федерального округа, удостоенных звания Героев России. Они обсудили вопросы, касающиеся патриотического воспитания молодёжи.

Как сообщает пресс-служба полпредства Президента в УрФО, во встрече приняли участие восемь Героев России — Дамир Юсупов, Сергей Воронин, Илья Панфилов, Олег Касков, Роман Шадрин, Сергей Мыльников, Владимир Шарпатов и Игорь Родобольский.

Фото: Татьяна Андреева

В ходе встречи Владимир Якушев заявил, что вопросы патриотического воспитания являются задачей государственной важности.

"Уверен, что именно вы, — Герои Отечества, вносите неоценимый вклад в формирование патриотизма у молодёжи, ведёте большую общественную работу, принимаете участие в мероприятиях регионального и всероссийского масштаба. На вас равняется молодёжь", — обратился полпред Президента к Героям России.

Участники встречи обменялись мнениями относительно работы по патриотическому воспитанию молодых россиян, высказали предложения и поговорили о способах решения проблем в данной сфере.

Фото: Татьяна Андреева

Ранее россиян, совершивших выдающиеся поступки во имя Родины, поздравили с Днём Героя Отечества Президент России Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В честь праздника "Облгазета" решила рассказать о Героях России, которые связаны со Средним Уралом. В нашем материале, в частности, можно ознакомиться с биографиями Игоря Родобольского, Дамира Юсупова, Романа Шадрина, Сергея Воронина и Сергея Мыльникова.