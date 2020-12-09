Новогодние каникулы для свердловских школьников и полёты за границу из Кольцово: последние новости

"Областная газета" вновь рассказывает о главных новостях к этому часу. Фото: Алексей Кунилов.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь рассказывает о главных новостях к этому часу.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом новогодние каникулы для школьников могут продлить. По его словам, продолжительность школьных каникул зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет зафиксирована в регионе по итогам праздничных выходных.

Также Павел Креков рассказал, почему для учеников 6-8-х и 10-х классов всё ещё не отменили дистант. Замгубернатора отметил, что за последнюю неделю возрос процент заболевших среди детей в возрасте от 15 лет, поэтому власти не стали рисковать и возвращать школьников в учебные заведения. Также он добавил, что большинство студентов техникумов, колледжей и вузов останутся на дистанте до конца 2020 года.

По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева прямые международные рейсы из аэропорта Кольцово и других аэропортов УрФО также не возобновятся до Нового года. В свою очередь президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что границы ряда популярных европейских стран откроются не раньше августа-сентября 2021 года.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 9 декабря наградил главврача екатеринбургской ГКБ №40 Александра Прудкова награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Подробности читайте здесь.