Новый глава митрополии, китайский след в уральской истории и дополнительные рабочие места - лучшее в номере за 10 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях в жизни Среднего Урала. Епископ Бронницкий Евгений стал новым главой Екатеринбургской митрополии. Бывший митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назначен главой Татарстанской митрополии. Такое решение в минувший вторник было принято во время дистанционного заседания Священного синода Русской Православной Церкви.

Политические, торговые и культурные связи Китая и России крепнут год от года, и во многом они обусловлены исторически: два больших соседа и в прошлом дружили странами и регионами. Первые связи между жителями Среднего Урала и Поднебесной начали налаживаться более века назад – о них рассказывают музейные экспозиции в Нижнем Тагиле и Нижней Туре.

Свердловские предприятия, несмотря на коронакризис, обновляют существующие производства и создают новые. Вчера Уральский завод многогранных опор в Полевском запустил цех горячего цинкования. Он позволит УЗМО увеличить производственные мощности и создать новые рабочие места. Последнее, к слову, происходит нечасто, что особенно ценно, учитывая экономическую ситуацию.

Театр эстрады в ЦПКиО Екатеринбурга начнут ремонтировать в 2021 году. Как рассказали в пресс-службе парка им. Маяковского, площадка, на которой ранее проводились фестивали и кинопоказы, не используется уже четыре года. Для её восстановления необходим капремонт фасада и внутренней инфраструктуры. Все работы планируется провести в течение ближайших лет, а начать – уже в следующем году.

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