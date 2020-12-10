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10 декабря 2020, 10:54

В ЦПКиО Екатеринбурга открывается новогодняя ярмарка

ЦПКиО Екатеринбурга

В ЦПКиО Екатеринбурга открывается новогодняя ярмарка. Фото: Александр Исаков.

В екатеринбургском Парке Маяковского откроется новогодняя ярмарка. В ближайшую субботу, 12 декабря, на Фонтанной площади появятся украшенные домики с горячей едой и напитками.

Посетителям ЦПКиО предложат попробовать традиционную чешскую выпечку, согреться глинтвейном и ароматным кофе, подкрепиться жареными пельменями, блинами, пиццей. Удивлять гостей будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара. Домики, где это можно будет приобрести, простоят до конца зимы.

По данным пресс-службы парка, помимо ярмарки подготовлена интерактивная программа. Днём помощники Деда Мороза будут развлекать гостей и дарить сладкие подарки, а также устроят соревнования на финских санях. Ближе к вечеру планируется зажечь 20-метровую ёлку. В этом году её украсили в европейском стиле. Новогоднюю атмосферу в парке также создаёт праздничная иллюминация и специальный плейлист.

Позже в парке запустят супергорку, парк зимних аттракционов и детских горок, прокат беговых лыж. Далее откроется каток "Северное сияние", усадьба "Сказки Дедушки Мороза".

Ранее "Областная газета" рассказывала о новом катке "Северное сияние" в парке Маяковского. В этом году лёд зальют на территории фан-зоны. Общая площадь ледяной поверхности составит 12 500 кв. метров, что в три раза больше катка, который раньше работал в центральной части парка. Аллея же будет доступна для прогулок.

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Областная газета Свердловской области

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