Набережную Первоуральска украшают к Новому году

Первоуральск украшают к Новому году. Фото: пресс-служба администрации муниципалитета.

Первоуральск украшают к Новому году. На городской набережной уже установили ёлку.

Позже там появится горка и несколько фотозон, посвящённых героям советских мультфильмов. Зоны для снимков изготовили в местной художественной школе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Отмечается, что улицы Первоуральска украсили 200 праздничных консолей. Они размещены на гостевом маршруте – от Талицы до площади, а также на пр. Космонавтов, улицах Ленина и Орджоникидзе.

Новогодние гирлянды уже работают на аллее по ул. Ватутина. Их включают вместе с уличным освещением. В ближайшее время огни начнут работать на аллее на пр. Ильича. Там же установят 4-метровый праздничный шар со светодиодной подсветкой.

Подготовительные работы по строительству ледового городка в Парке новой культуры планируется начать в ближайшие выходные. Известно, что праздничная площадка будет посвящена героям «Союзмультфильма». Гостей будут встречать ледяные Умка, котёнок Гав, Заяц и Волк из «Ну, погоди!» и другие персонажи.

Как сообщала "Областная газета", в Первоуральске пошли по пути Екатеринбурга: там отказались от установки большой горки, лабиринта и ледяных чаш. В результате начальная сумма контракта снизилась с 3,9 млн рублей до 2,4 млн.

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