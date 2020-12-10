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Общество
10 декабря 2020, 14:42

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили два уральских региона с 90-летием

Михаил Мишустин и Владимир Путин

Владимир Путин и Михаил Мишустин поздравили два уральских региона с 90-летием. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили жителей двух уральских регионов с 90-летием со дня основания. Речь идёт о Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

Глава государства заявил, что жители ХМАО могут по праву гордиться величественной природой, самобытными традициями и обычаями народов, проживающих в регионе, а также своими предками, которые осваивали богатейшие месторождения полезных ископаемых, строили дороги, посёлки и города.

"Один из основных нефтегазоносных районов России, ХМАО обладает колоссальным производственным, технологическим, кадровым потенциалом. Здесь успешно реализуются масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Огромное внимание уделяется сбережению уникального исторического, культурного, духовного наследия", – говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

В свою очередь, Михаил Мишустин также отметил трудолюбие жителей ХМАО, производственный потенциал субъекта РФ и сохранение традиций.

"За каждым достижением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – труд, профессионализм, энергия и целеустремлённость жителей региона. Вы искренне любите свой родной край и делаете всё для его развития и процветания", – передаёт слова премьер-министра пресс-служба кабмина.

Также Владимир Путин назвал историю Ямало-Ненецкого автономного округа – одной из ярчайших, героических страниц освоения труднодоступных районов Крайнего Севера и Западной Сибири.

"Самоотверженным трудом и упорством многих поколений ваших предшественников – геологов, строителей, газовиков, нефтяников – здесь была создана надёжная инфраструктура для разведки и добычи полезных ископаемых, возведены города и посёлки, электростанции и дороги", - заявил российский лидер.

Областная газета Свердловской области

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