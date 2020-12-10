Как живут дети-сироты после получения жилья?

Людмила Зверева смогла построить счастье в новом доме. Фото: Галина Соколова

Ежегодно сотни выпускников детских домов Свердловской области получают ключи от квартир. Это право закреплено законодательством. Для обеспечения детей-сирот жильём в региональном бюджете-2020 предусмотрен миллиард рублей, ещё 256 миллионов обеспечила федеральная казна. Новые квартиры обживают льготники в Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском. Всего нынче будет более 740 новосёлов. Но получение ключей – это не конец, а только начало жизненных историй. «Облгазета» узнала, как используют шанс обрести коммунальное счастье вчерашние воспитанники соцучреждений Нижнего Тагила и Невьянска.

Праздник непослушания

Новостройки Нижнего Тагила на Вагонке и Гальяно-Горбуновском массиве (ГГМ), где однокомнатные квартиры выдают молодым льготникам, с другими домами не спутаешь. На входных дверях и стенах подъездов хулиганские надписи, на лестнице окурки и прочий мусор, лифты выглядят так, как будто возят людей долго-долго. И полбеды, если от неуёмной энергии повзрослевших сирот страдает только общедомовое имущество.

– В нашем доме квартиры получили выпускники детдомов. С их появлением жить в доме стало невозможно. Постоянные пьянки, громкая музыка, толпы подозрительных людей. Почему мы должны страдать от такого соседства, и кто следит за поведением людей после их выпуска из детдома? – спрашивают жильцы дома на ГГМ на сервисе мэрии «Городской контроль».

Почему же поведение вчерашнего воспитанника соцучреждения столь отличается от других новосёлов и превращает его действия в праздник непослушания?

– Человек много лет живёт по расписанию, его «водят за руку» взрослые, принимая решения во всех вопросах. И вдруг он получает полную свободу действий. Ему хочется проявить себя, привлечь внимание окружающих, зачастую неблаговидными поступками. Видя неодобрение общества, некоторые из выпускников детдома принимают правила поведения. Другие же продолжают противодействие, уходят в криминал, – объясняет психолог нижнетагильского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ирина Фомина.

Зная о проблеме неспешной социализации своих воспитанников, реабилитационные центры для несовершеннолетних продолжают курировать сирот до 23 лет. Специалисты ежеквартально навещают выпускников, знакомятся с условиями проживания, оказывают помощь в трудоустройстве. Особое внимание быту новосёлов уделяет полиция. Когда на ГГМ начали заселять высотки на улице Булата Окуджавы, там тотчас открылся опорный пункт полиции. Дома также включили в маршрут следования патрульно-постовой службы.

– В 2018 году я работал там участковым уполномоченным. Участок отдалённый и сложный: бывшие детдомовцы поддерживали связи, часто собирались компаниями. В итоге поступало много обращений от жителей из-за шума. Громкая музыка, драки – всё случалось, – вспоминает подполковник полиции Сергей Кузнецов.

Дом без тайн

Социализация детей-сирот проходит быстрее, если их после детдома не селят компактно, но в небольших городах и тем более посёлках строительство многоквартирных домов ведётся только для льготников. Хочешь не хочешь, сделаешь бывших воспитанников соцучреждений соседями. Например, нынче в посёлке Цементный Невьянского ГО ведётся строительство двух пятиэтажек на 60 и 80 квартир, предназначенных детям-сиротам.

– Сейчас очередь на получение жилья граждан этой категории составляет 160 человек, со сдачей домов в Цементном она значительно уменьшится. В городском округе один детдом, но ранее работал ещё и на Таватуе. В последние годы для выпускников этих учреждений построены дома как в Невьянске, так и в пригороде, – сообщил глава Невьянского ГО Александр Берчук.

Посмотрим, как распоряжаются своим жильём невьянские сироты. В 2016 году торжественно были вручены ключи от квартир в доме по улице Дзержинского 63/1, построенном для льготников. Празднование новоселья в доме затянулось.

– Вначале некоторые жители вели себя возмутительно: продавали межкомнатные двери, снимали и реализовывали «лишние» звенья радиаторов, не платили за коммунальные услуги. В ответ на замечания грубили. Но прошёл год-другой, практически все переселенцы из ветхого жилья продали квартиры, дети-сироты остепенились или попали в тюрьму. Дом теперь ничем не отличается от прочих, собираемость за его обслуживание составляет 85 процентов, – объяснил директор управляющей компании «Город» Олег Белоусов.

В том, что дом превратился в практически образцовый, немалая заслуга активных жителей. Так, в четвёртом подъезде Ольга Киселёва объединила соседей для наведения чистоты и красоты на общей территории. На стенах здесь самописные картины и зеркала, на почтовых ящиках – детективы и приключенческие романы для общего чтения, на подоконниках горшки с цветами. Почти у каждой квартиры – санки, снегокаты, коляски.

– Детей только в нашем подъезде 14 человек. Для них и стараемся. Хочется, чтобы жизнь у всех была уютной и безопасной, поэтому на входе и этажах установлены видеокамеры. Алкоголики есть в двух квартирах, но мы следим, чтобы к ним не ходили собутыльники, не устраивали скандалы, – прокомментировала свою работу Ольга Киселёва.

Конечно, далеко не все дети-сироты в силах построить в новом жилье новую жизнь, но хэппи-энды случаются.

– Три года стояла в очереди на получение жилья, жила с бабушкой, – рассказывает Людмила Зверева, имевшая статус ребёнка, оставшегося без попечения родителей, – в прошлом году вышла замуж, родила дочку. Дом у нас тёплый – это важно, потому что София играет на полу. Но есть и крупный недостаток – отличная слышимость. Собака залает – весь этаж вздрагивает. Надо бы это проектантам учитывать.

Про детей-сирот из своего подъезда молодая мама сообщила, что одна семья живёт дружно, строит дом, а другой сосед отбывает срок в исправительном учреждении. Выходит, сценарий общий, и детям-сиротам, получающим ключи от квартиры, стоит задуматься, какую судьбу строить в новых стенах.

Комментарии Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, во время выступления на заседании Общественной палаты РФ: – Мы провели мониторинг постинтернатного сопровождения в субъектах РФ. Есть хорошие регионы, которые мы можем выделить как лидеров… У них большое число детей, которым обеспечивается постинтернатное сопровождение – это Татарстан, Челябинская и Свердловская области. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: – Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе. Наша общая задача – помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать жизненные ориентиры, определить пути их достижения. Прошу министерство образования и молодёжной политики совместно с министерством социальной политики держать этот вопрос под постоянным контролем. Считаю, что к этой работе необходимо подключиться главам муниципалитетов, бизнес-сообществу, некоммерческим и общественным организациям.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Первый дом для детей-сирот в Цементном примет новосёлов до Нового года. Фото: Галина Соколова

Жители невьянского дома по улице Дзержинского, 63/1 добавили на детской площадке свои самоделки. Фото: Галина Соколова

А в вашем подъезде есть библиотека? Фото: Галина Соколова

К празднику на лестничной площадке поставят и украсят ёлку. Фото: Галина Соколова

У старшей по подъезду Ольги Киселёвой всё под контролем. Фото: Галина Соколова

Директор управляющей компании Олег Белоусов считает, что дома льготников уже через несколько лет не отличаются от прочих. Фото: Галина Соколова