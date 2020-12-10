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Общество
10 декабря 2020, 16:14

На севере региона началась Всероссийская перепись населения

перепись населения

В Ивдельском ГО переписчики обходят посёлки. Фото: Алексей Кунилов

В Ивдельском городском округе переписчики уже объезжают населённые пункты, сообщили в мэрии муниципалитета. Первыми участие в переписи приняли жители посёлков Пакина и Понил, на очереди – посёлок Ушма.

Сотрудники администрации утверждают, что проблем с переписью не возникнет – все переписные участки оборудованы компьютерной техникой, адресное хозяйство и уличное освещение восстановлено, решён вопрос с транспортом. Меры профилактики и социальная дистанция в связи с пандемией соблюдаются.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт в 71 отдалённом населённом пункте Свердловской области – до конца июня 2021 года. На этот раз она проходит с использованием цифровых технологий (в том числе портала «Госуслуги»). Последний раз перепись проводилась в 2010 году.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №232 от 11.12.2020
Областная газета Свердловской области
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