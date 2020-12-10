На севере региона началась Всероссийская перепись населения

В Ивдельском ГО переписчики обходят посёлки. Фото: Алексей Кунилов

В Ивдельском городском округе переписчики уже объезжают населённые пункты, сообщили в мэрии муниципалитета. Первыми участие в переписи приняли жители посёлков Пакина и Понил, на очереди – посёлок Ушма.

Сотрудники администрации утверждают, что проблем с переписью не возникнет – все переписные участки оборудованы компьютерной техникой, адресное хозяйство и уличное освещение восстановлено, решён вопрос с транспортом. Меры профилактики и социальная дистанция в связи с пандемией соблюдаются.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдёт в 71 отдалённом населённом пункте Свердловской области – до конца июня 2021 года. На этот раз она проходит с использованием цифровых технологий (в том числе портала «Госуслуги»). Последний раз перепись проводилась в 2010 году.

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