Конкурс на лучший новогодний подарок: ёлочные шары от будущего архитектора

Подарки Ильи Гаврилова теперь висят в разных отделах редакции «Областной газеты» Фото: Павел Ворожцов

Читатели «Облгазеты» вторую неделю присылают в редакцию фотографии новогодних подарков, сделанных своими руками, на наш новый конкурс. А некоторые даже приносят свои поделки в качестве подарка нашей редакции.

11-летний Илья Гавриловиз Екатеринбурга смастерил яркие украшения из современного материала – воздушного пластилина, который быстро застывает и выглядит как пластик. Мальчик сделал более дюжины этих шаров, поэтому решил поделиться частью из них и с редакцией «Облгазеты». Такие шары можно повесить как на ёлку, так и просто украсить ими интерьер помещения. Также мальчик сделал большие фигуры Деда Мороза и Снегурочки и множество других поделок.

Чтобы сделать такие подарки, по словам Ильи, нужны всего две вещи: основа в виде обычного пластикового шара и сам воздушный пластилин. А дальше – полёт фантазии. Все идеи оформления Илья придумывает сам, но иногда вдохновляется мультиками. В день лепит по одному шару.

– Впервые я попробовал что-то слепить из воздушного пластилина год назад. Первой игрушкой был маленький король, – признаётся юный мастер. – Этот пластилин легче и дешевле, чем пластика, и у него много цветов. Но иногда их тоже может не хватать, тогда я сам смешиваю цвета между собой, чтобы получить, например, оранжевый. Застывает в течение часа, поэтому надо быстро всё лепить. В моей комнате стоит одна большая коробка, полностью заполненная игрушками из этого пластилина.

Воздушный пластилин сейчас – любимый материал Ильи, поэтому родители закупают его оптом по десять наборов в Интернете. Но лепкой он занимается с самого садика.

– Илья с детства любит лепить из пластилина и пластики, – говорит мама Ильи Сталина Гаврилова. – Сейчас он занимается в художественной школе и школе архитектурно-художественного творчества. Помимо шаров, делает картины из лёгкого пластилина. Мечтает стать архитектором.

Илья Гаврилов слепил уже целую новогоднюю коллекцию игрушек из воздушного пластилина Фото: Из архива героя

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На ощупь игрушки из воздушного пластилина очень приятные и лёгкие: такие точно выдержит любая ёлка Фото: Павел Ворожцов