Спустя пять лет: одну из улиц Екатеринбурга назовут в честь Александра Матвеева

В микрорайоне Академический Екатеринбурга появится улица «Профессора Матвеева». Фото: Владимир Мартьянов.

В микрорайоне Академический Екатеринбурга появится улица «Профессора Матвеева». Соответствующее постановление подписал глава уральской столицы Александр Высокинский.

Улица будет названа в честь российского лингвиста, профессора Уральского государственного университета, заслуженного деятеля науки РФ, члена-корреспондента РАН Александра Матвеева. Ходатайство о присвоении улице его фамилии властям направили учёные совета вуза.

«Все улицы второй очереди Академического предварительно названы именами российских учёных. Это славные имена, но среди них нет ни одного уральца. Присвоение имени Александра Матвеева одной из улиц исправило бы это положение», – говорилось в обращении.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, присвоив улице имя профессора Матвеева, его земляки отдают дань уважения неоценимому вкладу его семьи. Отец учёного – профессор Константин Матвеева – известный геолог и минеролог, стоявший у истоков создания Уральского горного университета.

Интересно отметить! О появлении Матвеевской улицы, в честь династии уральских учёных – отца и сына, сообщалось ещё пять лет назад, в 2015 году. Тогда горадминистрация заявляла о решении увековечить память Константина и Александра Матвеевых. Данную информацию «Облгазете» прокомментировал пресс-секретарь главы Екатеринбурга Анатолий Карманов. «Объект, которому в 2015 году планировалось присвоить данное наименование, в новой, утверждённой документации по планировке территории отсутствовал», – отметил он.

Информация о наименовании улицы направлена, в том числе в государственный адресный реестр, ЕМУП «Бюро технической инвентаризации», администрацию Кировского района города Екатеринбурга.

Константин Матвеев – российский и советский минералог. Содействовал основанию Уральского университета, в организационной комиссии которого состоял в 1920 году. Был деканом геологоразведочного факультета, а попутно и заведующим кафедрой минералогии. В числе наиболее значимых работ Матвеева называют исследования радиоактивных руд, уральского титана, месторождений золота. Ему также принадлежит открытие Гумбейского вольфрамового и Елизаветинского кобальтового месторождений. Именно Константин Константинович предложил термин «Самоцветная полоса Урала», впервые употребив его в 1924 году для описания зоны в границах Восточно-Уральского поднятия. Всего Матвеев выступил автором и соавтором 62 печатных работ. Александр Матвеев – советский и российский лингвист, член-корреспондент РАН с 7 декабря 1991 года по секции гуманитарных и общественных наук (языкознание), профессор УрГУ имени Горького, сын Константина Матвеева. Является автор более 270 научных публикаций. Он внёс значительный вклад в исследование практических и теоретических проблем этимологии, ономастики, диалектологии, древнейшей истории финно-угров. Широко известен как блестящий лектор, педагог и эрудит. Под руководством Матвеева составлены большинство томов основного корпуса «Словаря русских говоров Среднего Урала». Он также руководил созданием «Словаря говоров Русского Севера» и «Материалов к словарю финно-угро-самодийских заимствований в говорах Русского Севера».

Ранее стало известно, что в Академическом появятся улицы академиков Красовского и Садовского.

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