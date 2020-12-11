Бесплатные лекарства от COVID-19, звезда «Урала» о жизни в Екатеринбурге и два сценария для сирот-новосёлов — лучшее в номере за 11 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В утреннем номере «Областной газеты» вы прочтёте о самых важных событиях в жизни Среднего Урала. Выдача бесплатных препаратов для больных коронавирусом, которые лечатся на дому, началась в Свердловской области в ноябре. Но если эти лекарства, согласно федеральным рекомендациям, полагаются всем, у кого есть явные симптомы коронавируса, то в нашем регионе бесплатные препараты стали выдавать только тем, у кого COVID-19 подтверждён тестом, и лишь недавно изменили это решение.

Вчера любители спорта отметили Всемирный день футбола. Накануне праздника корреспондент «Облгазеты» встретился с лидером екатеринбургского клуба «Урал» и одним из лучших его бомбардиров Эриком Бикфалви. Румынский полузащитник впервые приехал в Россию в 2016 году, а в «Урале» играет с 2017-го. За три года он стал не только звездой команды, но и любимцем всех местных болельщиков. В интервью «ОГ» Бикфалви рассказал о своей жизни в столице Среднего Урала, впечатлениях от России, увлечениях и, конечно, о своей семье и детях, которые скоро пойдут в русскую школу.

Ежегодно сотни выпускников детских домов Свердловской области получают ключи от квартир. Это право закреплено законодательством. Для обеспечения детей-сирот жильём в региональном бюджете-2020 предусмотрен миллиард рублей, ещё 256 миллионов обеспечила федеральная казна. Новые квартиры обживают льготники в Серове, Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском. Всего нынче будет более 740 новосёлов. Но получение ключей – это не конец, а только начало жизненных историй. «Облгазета» узнала, как используют шанс обрести коммунальное счастье вчерашние воспитанники соцучреждений Нижнего Тагила и Невьянска.

О необходимости развивать малый бизнес говорят много, под него даже «заточен» один из национальных проектов. Зачем государству нужны малые компании (которые дают не так много налогов и рабочих мест, как крупные) и что происходит с ними в кризис, мы поговорили с директором Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, кандидатом экономических наук Валерием Пиличевым.

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