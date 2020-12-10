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10 декабря 2020, 21:10

Владимир Путин побеседовал с 97-летней медсестрой, прошедшей Великую Отечественную войну

Владимир Путин

Они обсудили биографию женщины, её работу медсестрой в годы Великой Отечественной войны и нынешнее состояние города Ессентуки. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин исполнил желание 97-летней Натальи Донсковой из Ставропольского края и пообщался с ней по телефону. Они обсудили биографию женщины, её работу медсестрой в годы Великой Отечественной войны и нынешнее состояние города Ессентуки.

На сегодняшнем заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека член СПЧ Галина Осокина рассказала Президенту о просьбе 97-летней жительницы Ессентуков с "Ёлки желаний": Наталья Ивановна очень хотела поговорить с Владимиром Путиным, но не оставила контактов. После этого российский лидер поручил ФСБ и МВД найти женщину — сотрудники силовых структур справились с поручением меньше, чем за два часа, сообщает ТАСС.

Во время заседания СПЧ на рабочем столе у главы государства зазвонил телефон. На другом конце провода была Наталья Донсковая. Президент назвал биографию женщины "удивительной" и зачитал некоторые выдержи участникам заседания.

Наталья Донсковая родилась в Ессентуках 8 сентября 1923 года. На момент начала Великой Отечественной войны ей было 18 лет. Она вступила в ряды Красной армии в качестве медсестры и прошла всю войну с 8-й гвардейской армией.

"На самых тяжелых участках была: и Сталинград, и Курская дуга, на Украине, в Европе, до Берлина дошла. Ничего себе!", - перечислил заслуги женщины глава государства.

После этого Владимир Путин и Наталья Донсковая обсудили нынешнее состояние её родного города.

"Ессентуки стали такими красивыми, город у вас стал таким хорошим именно потому, что вы и ваше поколение обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы могли в полной мере воспользоваться результатами этой победы", - подчеркнул Президент.

Владимир Путин передал Наталье Донсковой наилучшие пожелания от участников заседания СПЧ и сказал, что крепко обнимает её.

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Областная газета Свердловской области

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