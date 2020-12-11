Новогодние ярмарки стартуют в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхотурье

В Свердловской области открываются первые новогодние ярмарки. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области открываются первые новогодние ярмарки. Жители Екатеринбурга, Берёзовского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов смогут закупиться продуктами к праздничному столу и подарками для своих близких.

Рассказываем, в каких свердловских городах и сёлах будут развёрнуты торговые палатки. Ранее стало известно, что 12 декабря в ЦПКиО Екатеринбургаоткроется ярмарка. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара. Также для гостей подготовлена интерактивная программа. Помощники Деда Мороза развлекут горожан и подарят им сладкие подарки.

В этот же день с 10:00 до 17:00 новогодняя ярмарка пройдёт в Берёзовском на улице Анучина (она не будет доступна для транспорта с 9:00 до 18:00). Следующая новогодняя ярмарка состоится 19 декабря на улице Смирнова (Новоберёзовский посёлок).

В Первоуральске приобрести различные товары можно будет на пр. Ильича, 32 (12 декабря) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (13 декабря). Чтобы выяснить, в каких ещё муниципалитетах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства АПК и потребительского рынка.