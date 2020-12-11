Новогодние ярмарки стартуют в Екатеринбурге, Берёзовском и Верхотурье

В Свердловской области открываются первые новогодние ярмарки. Жители Екатеринбурга, Берёзовского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Режа и других муниципалитетов смогут закупиться продуктами к праздничному столу и подарками для своих близких.
Рассказываем, в каких свердловских городах и сёлах будут развёрнуты торговые палатки. Ранее стало известно, что 12 декабря в ЦПКиО Екатеринбургаоткроется ярмарка. Удивлять посетителей парка будут горячим супом в съедобных хлебных стаканчиках и травяным чаем из самовара. Также для гостей подготовлена интерактивная программа. Помощники Деда Мороза развлекут горожан и подарят им сладкие подарки.
В этот же день с 10:00 до 17:00 новогодняя ярмарка пройдёт в Берёзовском на улице Анучина (она не будет доступна для транспорта с 9:00 до 18:00). Следующая новогодняя ярмарка состоится 19 декабря на улице Смирнова (Новоберёзовский посёлок).
В Первоуральске приобрести различные товары можно будет на пр. Ильича, 32 (12 декабря) и в районе перекрёстка Ленина – Данилова (13 декабря). Чтобы выяснить, в каких ещё муниципалитетах пройдут ярмарки, "Облгазета" вновь обратилась к плану проведения подобных мероприятий. Он размещён на сайте регионального министерства АПК и потребительского рынка.
- Заречный (площадь у ДК "Ровесник") – универсальная ярмарка "Рождественская" (11 декабря);
- Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменской и домом № 38 по ул. Челябинской, ул. Каменская – пер. Школьный, ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9) – универсальная ярмарка (все выходные);
- Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (11-13 декабря);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);
- Красноуральск (площадь у торгового центра) – универсальная ярмарка (12 декабря);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная, в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (до 31 декабря);
- Нижний Тагил (возле ООО "Современник") – универсальная ярмарка (11 декабря с 10:00 до 18:00);
- р.п. Рефтинский (в районе ул. Молодёжной, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Зима 2020" (11-13 декабря);
- р.п. Арти (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – универсальная ярмарка (с пятницы по воскресенье);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (12 декабря);
- Верхотурье (ул. Советская, 3) – универсальная ярмарка "Новогодняя" (каждую пятницу) и 11 декабря (с 9:00 до 17:00) – сельскохозяйственная ярмарка на городской площади;
- село Бызово (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);
- село Новопаньшино (ул. Советская, в квартале домов № 5 и ул. Ленина, 41) – универсальные ярмарки (с 11:00 до 15:00 по пятницам и субботам соответственно);
- Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье), а на ул. Калинина, 47 – 4 декабря;
- Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье).