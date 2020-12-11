В Свердловской области смертность населения выросла на 19%

В целом по России в октябре зарегистрировано 205,5 тысячи умерших. Это самый высокий показатель за год. Фото: Галина Соловьёва

В октябре 2020 года в Свердловской области скончались 5 918 человек. Это на 19,3% больше к октябрю прошлого года.

Среди них было 637 человек с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 1 162 подхвативших инфекцию свердловчанина.

Напомним, что в сентябре смертность населения Свердловской области увеличилась на 11%. Было зарегистрировано 5 236 умерших, в том числе 188 - пациенты с коронавирусом.

Рождаемость в октябре снизилась на 13,5%. За осенний месяц на Среднем Урале родились 3 458 младенцев, следует из данных Росстата.

Естественная убыль в Свердловской области достигла 2 460 человек (годом ранее она составляла 960). Выше в УрФО показатель только в Челябинской области - убыль населения в соседнем регионе выросла с 930 до 3 267. Прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО при том, что показатели за последний год там снизились.

Добавим, что в целом по России в октябре зарегистрировано 205,5 тысячи умерших (с подтверждённым коронавирусом - 22,5 тысячи). Это самый высокий показатель за год. Родились 124,7 тысячи младенцев.

Читайте также:

Глава Росстата ответил на скептические вопросы о переписи.

Фото: данные за октябрь