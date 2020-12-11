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11 декабря 2020, 11:31

Свердловские депутаты утвердят границы района Академический

Академический

Новый район Екатеринбурга – Академический получит законодательное закрепление границ. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Заксобрания Свердловской области нанесут Академический на карту административно-территориального деления региона. Вопрос о границах восьмого района Екатеринбурга рассморят на последнем заседании в 2020 году.

Согласно графику, оно запланировано на 22-23 декабря.

"Законодательное Собрание намерено рассмотреть внесение изменений в законы "О границах административно-территориальных единиц Свердловской области" и  "Об административно-территориальном устройстве Свердловской области". Законодательное закрепление в этой системе получит новый район Екатеринбурга – Академический", - рассказала председатель Заксобрания Людмила Бабушкина после заседания совета парламента.

Кроме того, депутаты рассмотрят законопроекты, связанные с налогами, итоги детской оздоровительной кампании, а также заслушают доклад об исполнении закона о технопарках.

Напомним, что в ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Новый район может официально появиться в столице Урала к 2023 году. После объединения с микрорайоном Широкая Речка его площадь составит 4542,6 га с численностью населения в 295 тысяч человек. Сейчас в Академическом проживает около 100 тысяч человек.

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Областная газета Свердловской области

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