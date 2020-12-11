Евгений Куйвашев ответил на вопросы о новогодних каникулах в школах и транспортной реформе в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев в период пандемии коронавируса. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает отвечать на вопросы уральцев в период пандемии коронавируса. Сегодня глава Среднего Урала обратил внимание на вопросы о продлении новогодних каникул в школах и отмене ряда автобусных маршрутов в Екатеринбурге.

У Евгения Куйвашева спросили, планируют ли власти отправлять школьников на новогодние каникулы раньше, чем обычно, или продлевать их. В свою очередь, губернатор сказал, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, но всё равно остаётся напряжённой.

"К сожалению, трудно сказать, сколько мы будем оставаться на плато, не ухудшится ли ситуация. Поэтому пока я не исключаю, что на какой-то незначительный срок мы можем каникулы продлить. Но всё будет зависеть от того, с какими показателями мы подойдём к каникулам, насколько ответственно все отнесутся к ограничениям, необходимым для противодействия коронавирусу в праздничные дни", — пишет глава региона на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Ранее о вероятности продления новогодних каникул для школьников заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что если такая мера будет предпринята, то "только на незначительный срок".

Житель микрорайона Компрессорный в Екатеринбурге обратился к губернатору с вопросом, касающимся отмены ряда маршрутов общественного транспорта.

"В Компрессорном микрорайоне собираются убирать 32-й и 64-й автобусы, заменив на один единственный 24-й, который не ясно, как будет ездить. Вы сами-то пытались отсюда выехать утром?" — пишет екатеринбуржец.

Он заявил, что микрорайону необходимы второй выезд, автобус на дублёр Сибирского тракта и на Химмаш.

Евгений Куйвашев признался, что не ездил утром на общественном транспорте из Компрессорного, добавив, что жители всех районов города имеют право на развитую транспортную инфраструктуру. Губернатор отметил, что в микрорайон, помимо автобуса №24, запустят ещё один маршрут.

"Если конкретно про ваш случай говорить, то, по данным администрации города, дополнительно будет открыт новый маршрут — №44. Он будет ходить от метро Ботаническая до Компрессорного. 24-й маршрут действительно с 1 июля следующего года будет ходить по схеме маршрута №64", — пишет глава региона.

По его словам, в часы пик перевозчик обещает выдерживать интервал движения в 5-7 минут.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Как сообщала "Областная газета", в 2021 году в Екатеринбурге отменят три автобусных маршрута и два троллейбусных, а ещё у 24 маршрутов изменится нумерация. С полным перечнем автобусов, которые перенумеруют в уральской столице, можно ознакомиться здесь.

Также Евгений Куйвашев ответил на вопрос, можно ли употреблять алкоголь тем, кто поставил прививку от коронавируса.

"Здесь, мне кажется, подход общий — как и с любыми прививками. Когда вам ставят вакцину, организм в той или иной степени испытывает дополнительную нагрузку. И усугублять этот эффект ещё и алкоголем по меньшей мере неразумно", — заявил губернатор.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации. Кроме того, от алкогольных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации — от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после.

Позже глава разработавшего вакцину "Спутник V" исследовательского центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург уточнил, что о полном запрете на употребление алкоголя в период вакцинации речи не идёт. При этом он добавил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования.

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