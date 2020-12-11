В Екатеринбурге популярное кафе вьетнамской кухни закрыли на три месяца из-за неприятного запаха

На ухудшение жилищных условий из-за соседства с общепитом пожаловались жильцы дома на ул. Гагарина, 35. Фото: страница "Vietmon" Вконтакте

В Екатеринбурге на 90 суток приостановлена деятельность кафе «Vietmon». Поводом стали жалобы соседей на шум, вибрацию и неприятный запах.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, решение о приостановке деятельности кафе вьетнамской кухни вынес Октябрьский районный суд Екатеринбурга. На ухудшение жилищных условий из-за соседства с общепитом пожаловались жильцы дома на ул. Гагарина, 35, в котором расположено кафе «Vietmon». По обращениям потребителей территориальным отделом управления Роспотребнадзора было проведено расследование.

В ходе проверки выяснилось, что система вентиляции кафе на первом этаже не является автономной от системы вентиляции жилого дома.

«Несоблюдение установленных норм привело к ухудшениям условий проживания жильцов дома», - говорится в сообщении санврачей.

В ходе судебного заседания одна из заявительниц рассказала, что разногласия с собственником кафе у жильцов возникли ещё в 2017 году, в связи с наличием неприятных запахов, которые поступают в квартиры по вентиляции. Отмечается, что квартира потерпевшей расположена на втором этаже, прямо над кухней в кафе. Напомним, в 2017 году деятельность кафе также была временно приостановлена после проверки Роспотребнадзора.

Жители утверждают, что неприятных запах от приготовления пищи, а также шум и вибрация от работы вентиляционного оборудования сохраняются в квартирах по сегодняшний день.

Также выяснилось, что на пятом этаже в квартире над помещением кафе проживает ветеран Великой Отечественной войны, в квартире которого образуется смог.

Добавим, что весной 2020 года сотрудники управляющей компании проверяли работу системы вентиляции и обнаружили, что она не работает вследствие самовольной установки вентилятора. Кроме того, после проверки ОАО «Екатеринбурггаз» системы вентиляции в доме отключили подачу газа на 23 дня.

Постановление суда в законную силу пока не вступило. Оно может быть обжаловано в Свердловском областном суде.