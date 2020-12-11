В Екатеринбург доставят более 200 тонн почты с новогодними подарками из Китая

Обработка и сортировка посылочного трафика из Китая производится в Месте международного почтового обмена Кольцово. Фото: пресс-служба Почты России

В декабре в аэропорту Кольцово ожидается семь авиарейсов с почтовыми отправлениями из Харбина. До конца года в Екатеринбург прибудут свыше 200 тонн международных посылок с новогодними подарками.

Как сообщает пресс-служба «Почты России», обработка и сортировка посылочного трафика из Китая производится в месте международного почтового обмена Кольцово. Всего в декабре планируется принять около 3 млн мелких пакетов, адресованных жителям Уральского региона и центральной России. Ожидается, что свердловчане получат в декабре почтой порядка 800 тыс. международных посылок.

Помимо авиасообщения, международная почта будет поступать в Екатеринбург железнодорожным транспортом из Владивостока. Ежедневно наземным транспортом доставляется около 20 тонн почтового груза.

Отмечается, что в этом году объёмы декабря сопоставимы с прошлогодними показателями. В настоящее время все сортировочные объекты Екатеринбурга работают в штатном режиме.

Следующий пик посылок по оценкам почтовиков следует ожидать после Китайского нового года в феврале 2021 года.