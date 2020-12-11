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11 декабря 2020, 21:30

Предупреждение о смоге и назначение новых судей в Свердловской области: главные новости

Смог

Уральские синоптики предупредили жителей Среднего Урала о смоге. Фото: Александр Зайцев.

Добрый вечер! Предупреждение о смоге, продление дистанционного обучения для учеников 6-8-х и 10-х классов и назначение новых судей в Свердловской области - главные новости к этому часу.

Уральские синоптики предупредили жителей Среднего Урала о смоге. Метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания для рассеивания в воздухе вредных примесей, сохранятся в регионе до следующей среды - 16 декабря.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта для учеников 6-8-х и 10-х классов до конца текущей четверти. Часть школьников будет учиться из дома до 26 декабря. Также новым документом глава региона разрешил свердловчанам посещать физкультурно-спортивные мероприятия в помещениях при условии, что число зрителей не будет превышать более 30% от общей вместительности объекта.

Президент России Владимир Путин назначил на Среднем Урале четырёх судей и одного председателя городского суда. Так, судьёй Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга назначена Марина Пиратинская, судьёй Первоуральского городского суда — Татьяна Попова, судьёй Карпинского городского суда — Вера Драницина, судьёй Тавдинского районного суда — Сергей Галкин. Председателем Богдановичского городского суда назначен Алексей Ефремов.

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Областная газета Свердловской области

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