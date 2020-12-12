День Конституции, неотложка в Серове и равнение на Моргенштерна – лучшее в номере за 12 декабря

Доброе утро, дорогие читатели!

В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о главных событиях в жизни Свердловской области. У россиян сегодня – выходной. Но не в связи с празднованием Дня Конституции России, а лишь потому, что в нынешнем году этот день выпал на субботу. А ведь до 2004 года 12 декабря помечался у нас в календаре красным цветом и был нерабочим независимо от того, на какой день недели выпадал. Но потом Государственная дума переместила День Конституции из списка государственных праздников в перечень памятных дат.

В конце ноября фельдшеров и водителей неотложки сразу нескольких посёлков Серовского городского округа – Красноглинного, Красноярки и Ларьковки – уведомили о том, что с 1 февраля следующего года их ставки будут сокращены. Что касается вызовов по неотложной медицинской помощи, то их обслуживание будет вестись лишь в рабочие дни ФАПов и ОВП. В остальное время на вызовы будет ездить скорая из Серова. Новость вызвала такой резонанс среди жителей, что было принято решение – менять ничего не будут

Исполнитель по имени Алишер Моргенштерн стал музыкантом года по версии модного журнала «GQ». Он же редакцией журнала «Forbes Life» выдвинут кандидатом на звание «культурного человека 2020 года». Казалось бы, что нам до развлечений столичного «глянца», плохо представляющего, что творится на той обширной территории, которую они презрительно называют Замкадьем. Но если у российской культуры действительно такое лицо, то плохо наше дело.

С 1 января 2021 года до 31 декабря 2026 года в России будут действовать новые правила противопожарного режима. Утвердили эти новшества постановлением Правительства России №1479 ещё 16 сентября 2020 года, но много шума они наделали только на этой неделе: в Интернете волной прокатилась информация, что на территории частных домов, дач и садовых участков запретят сжигать мусор и разводить костры. Но тревога оказалась ложной.

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