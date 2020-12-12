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Общество
12 декабря 2020, 10:41

Главную новогоднюю ёлку страны доставили в Московский Кремль

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. Фото: Владимир Мартьянов

В Московский Кремль накануне поздним вечером привезли главную новогоднюю ёлку страны. 25-метровое дерево доставил из Наро-Фоминского лесничества на специальном автопоезде водитель в костюме Деда Мороза.

Спецтранспорт с елью торжественно заехал на территорию Кремля через Спасские ворота ровно в 22:00, под бой курантов.

Как сообщает ТАСС, перед Спасскими воротами водитель остановился, вышел из машины и передал сотруднику службы охраны Кремля специальную «Подорожную грамоту», доложив тем самым о прибытии ценного груза.

По словам водителя, ёлочка доставлена в столицу в целостности и сохранности. Автоколонна ехала в сопровождении ГИБДД по Минскому шоссе. Дорога заняла около двух часов.

Добавим, что главный символ Нового года установят на Соборной площади Кремля. Высота дерева – 25 метров, возраст- 96 лет, диаметр ствола - 60 см, а размах нижних ветвей достигает практически 10 м. 

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов срубить дерево не получилось, поэтому вместе живого устанавливали искусственное. В 2005 и 2006 годах ёлку привозили в Кремль из Великого Устюга, с родины Деда Мороза, а с 2007 года главный символ Нового года доставляют из Подмосковья.

Напомним, в Екатеринбурге на площади 1905 года традиционно устанавливают искусственную ель. В этом году её монтаж начался 25 ноября. Установить конус планируется к 25 декабря. Зимняя красавица простоит на площади 1905 года до 17 января. Её обслуживание обойдётся в 5 млн рублей.

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Областная газета Свердловской области

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