Названы районы Екатеринбурга, в которых чаще всего находят поддельные деньги

Самыми распространёнными местами для сбыта подделок остаются торговые объекты, сети аптек, магазинов и АЗС. Фото: Алексей Кунилов

С начала 2020 года в Екатеринбурге возбуждено 415 уголовных дел по фактам сбыта поддельных денежных купюр. В полиции рассказали, в каких районах города чаще всего находят фальшивки.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, чаще всего факты сбыта поддельных купюр регистрируются в Ленинском и Верх-Исетском районах города – 172 и 170 случаев соответственно.

В полиции пояснили, что это связано с концентрацией в центральных районах города большого количества торговых сетей и точек общепита. Самыми распространёнными местами для сбыта подделок остаются торговые объекты, сети аптек, магазинов и АЗС. Основную массу фальшивок составляют пятитысячные купюры.

Чаще всего, фальшивые купюры сбываются из-за отсутствия необходимого оборудования для проверки их подлинности, а также знаний у персонала о признаках подделок.

Добавим, что всего за сбыт поддельных денежных знаков сотрудниками полиции задержано 23 человека.

В случае обнаружения подозрительной купюры или получения информации о фактах фальшивомонетничества следует сообщать в ближайший отдел полиции или по телефонам 02 (с мобильного 102), (343)294-14-94.