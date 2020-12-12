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Общество
12 декабря 2020, 17:32

В Первоуральске хлебокомбинат несколько месяцев не платил зарплату сотрудникам: возбуждено уголовное дело

невыплата заработной платы

Денег не дождались около 160 работников хлебокомбината. Фото: Алексей Кунилов

В Первоуральске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам на местном хлебокомбинате.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). 

Как пояснили в прокуратуре Свердловской области, что санкциями данной статьи действующим законодательством установлена уголовная ответственность, в том числе, в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

По версии следствия, руководство предприятия не платило зарплату сотрудникам с августа по ноябрь 2020 года. Денег не дождались около 160 работников хлебокомбината.

Общий размер задолженности превысил 2,4 миллиона рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекса мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершённого преступления. Также следователи устанавливают имущество предприятия, в счёт которого в дальнейшем можно будет погасить долги по зарплате.

Областная газета Свердловской области

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