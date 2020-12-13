Перед Новым годом на Среднем Урале проверяют места продажи пиротехники

В Свердловской области насчитали 169 точек продажи пиротехники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области насчитали 169 точек продажи пиротехники. В рамках профилактической операции «Новый год» объекты торговли проверяют сотрудники государственного пожарного надзора совместно с представителями прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, рейдовые осмотры мест продажи пиротехники продлятся до 9 января 2021 года. Несанкционированные точки торговли будут закрыты.

По словам заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Екатеринбургу подполковник внутренней службы Павла Пенягина, места продажи пиротехнических изделий должны быть специально оборудованы. В частности, пиротехника должна находиться в стеклянных витринах, а в помещении должна быть пожарная сигнализация и огнетушители.

Покупателям салютов, фейерверков и петард рекомендуют обязательно требовать сертификат соответствия на товар, по которому можно сверить информацию, указанную на упаковке изделия. Также эксперты советуют обратить внимание на целостность упаковки и срок годности. Кроме того, качественная пиротехника обязательно должна содержать инструкцию на русском языке. По желанию покупателя продавец должен предоставить видеопрезентацию пиротехнического изделия.

Отмечается также, что во время запуска фейерверков необходимо строго следовать инструкции. Спасатели советуют исключить запуск салютов детьми и лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно требованиям пожарной безопасности, для запуска фейерверков нужна открытая площадка без жилых домов и деревьев в радиусе не менее 50 метров.

Сотрудники МЧС обращают внимание, что петарды, фонтаны, ракеты и другую пиротехнику ни в коем случае нельзя зажигать в руках. Именно это чаще всего и становится причиной травм в новогодние праздники.

«Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае не стоит пытаться поджигать его повторно. Необходимо выждать 10 минут, залить водой либо забросать снегом», - отметил Павел Пенягин.