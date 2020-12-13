Скончался диктор парадов на Красной площади Евгений Хорошевцев

«Голос Кремля» ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Фото: страница Кремлёвского дворца в Facebook.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ, диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева. «Голос Кремля» ушёл из жизни в возрасте 76 лет.

О смерти диктора протокольных мероприятий Президента России сообщается на странице Кремлёвского дворца в Facebook.

«Сегодня не стало народного артиста РФ, диктора протокольных мероприятий Президента РФ и диктора парадов на Красной площади Евгения Хорошевцева. Мы скорбим об утрате и соболезнуем близким, родным и друзьям Евгения Александровича. Этот год забрал у нас лучших, людей, которые олицетворяли собой эпоху», - говорится в сообщении.

Отмечается, что главный «голос Кремля» долгое время работал с легендарным Юрием Левитаном. Последние 20 лет Евгений Хорошевцев посвятил «кремлёвским» мероприятиям.

Свои соболезнования по поводу кончины Евгения Хорошевцева выразил глава государства Владимир Путин. Слова Президента приводятся на сайте Кремля.

Советский и российский актёр, диктор протокольных мероприятий президента Российской Федерации, телеведущий, профессор факультета искусств МГУ, народный артист России Евгений Хорошевцев родился 23 июля 1944 года в Москве. С 1968 года — режиссёр Всесоюзного радио. Совместно с Юрием Левитаном вёл праздничные демонстрации, посвящённые празднику 1 мая и годовщинам Октябрьской социалистической революции, во время праздничных демонстраций на Красной площади зачитывал лозунги и призывы ЦК КПСС. Последние 20 лет Евгений Хорошевцев посвятил «кремлёвским» мероприятиям.