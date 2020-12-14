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Общество
14 декабря 2020, 10:13

В Екатеринбурге на ЖБИ обнаружили склад контрафактных сигарет

склад контрафактных сигарет

В Екатеринбурге на ЖБИ обнаружили склад контрафактных сигарет. Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга.

В Екатеринбурге обнаружили очередной склад табачной продукции с признаками контрафактности. Более 15 тысяч пачек сигарет хранились в боксе по адресу ул. Высоцкого, 44А, который расположен напротив КОРа.

Склад с незаконной продукцией был обнаружен на прошлой неделе в ходе профилактической операции. Во время обыска помещения обнаружено и изъято свыше 15 тысяч пачек табачного изделия различного ассортимента, не имеющих акцизных и специальных марок. Приблизительная стоимость товара составляет полтора миллиона рублей.

"Образцы указанной продукции направлены на исследование на предмет наличия признаков фальсификации и определения опасности для жизни и здоровья потребителей", – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.

Установлено, что хранением товара занимался безработный, ранее судимый 42-летний горожанин. В дальнейшем табачную продукцию планировалось распространять на территории рыночного комплекса в Кировском районе города.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Сейчас сотрудниками полиции ведётся расследование, сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства, а также каналы поставки и места реализации товара.

Ранее на одном из рынков Екатеринбурга обнаружено почти 100 килограммов безакцизных сигарет (4 414 пачек). Табачная продукция была произведена в Белоруссии, ФРГ и Сербии.Товар уже изъят. В ближайшее время его уничтожат.

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Областная газета Свердловской области

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