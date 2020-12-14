В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно хранить мандарины

Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, как выбирать мандарины. Фото: Станислав Савин.

В преддверии Нового года Роспотребнадзор выпустил рекомендации о том, какие мандарины лучше выбирать. Также россиянам напомнили правила хранения праздничных фруктов.

При покупке цитрусовых необходимо обратить внимание на состояние их кожуры. Она должна быть без гнили и пятен. Сам фрукт должен быть ароматным, упругим, иметь равномерную окраску. Кожура должна легко отделяться. Чем светлее плод, тем кислее его мякоть.

Мандарины следует хранить не в полиэтиленовом пакете, а в сетке. Чтобы фрукты дольше оставались свежими, их кожицу нужно натереть растительным маслом. Затем мандарины нужно положить в специальный отсек холодильника. Температура там должна составлять +6 ºC, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Если на веточках мандаринов есть листья, их не следует обрывать: так фрукты будут храниться дольше.

Важно знать, что перед транспортировкой импортные апельсины и мандарины проходят обязательную обработку сернистыми соединениями, поэтому перед едой фрукты необходимо мыть тёплой водой с мылом, их цедру нужно выбрасывать, а после этого тщательно мыть руки.

Мякоть мандарина на 87% состоит из воды, ещё 7% приходится на сахар. Кроме того, в этих фруктах много аскорбиновой кислоты, они богаты витаминами группы B, P, K, D. Лимонная кислота, входящая в состав мандаринов, нейтрализует вредные соединения. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кожура богата эфирными маслами, органическими кислотами и флавоноидами. В мандаринах полностью отсутствуют нитраты.

Фото: Роспотребнадзор