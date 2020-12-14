Темы дня

Общество
14 декабря 2020, 13:28

Почти 4 тысячи пар немаркированной обуви выявили в Верхней Салде

партия немаркированной обуви

Почти 4 тысячи пар немаркированной обуви выявили в Верхней Салде. Фото: пресс-служба УТУ.

В одном из сетевых магазинов Верхней Пышмы обнаружена партия немаркированной обуви. На товар наложен арест.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, 3 717 пар обуви без маркировки были выявлены сотрудниками Екатеринбургской таможни и Роспотребнадзора по Свердловской области. Товар арестован.

По факту реализации и хранения обуви в целях её сбыта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны...). Нарушителю может грозить штраф и конфискация немаркированного товара.

Справка

Система маркировки в России создана для профилактики поступления в оборот недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных товаров на любом из этапов пути от производителя до конечного потребителя.

Напомним, ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

Читайте также:

Таможенники пресекли ввоз в Екатеринбург немаркированной парфюмерии и сигарет на 16 миллионов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.12.2020, 13:51 / Общество
Свердловчанин заснял декабрьский звездопад Геминиды
14.12.2020, 13:38 / Общество
Банк России выпустит памятную монету "Екатеринбург"
14.12.2020, 13:33 / Экономика
Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года
14.12.2020, 13:28 / Общество
Почти 4 тысячи пар немаркированной обуви выявили в Верхней Салде
14.12.2020, 13:19 / Общество
Коронавирус унёс жизни ещё 17 свердловчан