Почти 4 тысячи пар немаркированной обуви выявили в Верхней Салде. Фото: пресс-служба УТУ.

В одном из сетевых магазинов Верхней Пышмы обнаружена партия немаркированной обуви. На товар наложен арест.

По данным пресс-службы Уральского таможенного управления, 3 717 пар обуви без маркировки были выявлены сотрудниками Екатеринбургской таможни и Роспотребнадзора по Свердловской области. Товар арестован.

По факту реализации и хранения обуви в целях её сбыта возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ, в случае если, такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны...). Нарушителю может грозить штраф и конфискация немаркированного товара.

Справка Система маркировки в России создана для профилактики поступления в оборот недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных товаров на любом из этапов пути от производителя до конечного потребителя.

Напомним, ранее уральские таможенники пресекли реализацию 32 585 задников, носовых частей и язычков кроссовок с элементами декора, схожими с товарными знаками Adidas и Nike. Ущерб от их незаконного использования составляет 282 млн рублей.

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