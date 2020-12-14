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14 декабря 2020, 15:02

В Екатеринбурге закрыли на месяц шумный магазин «Верный»

Шум

Торговая точка не устранила нарушения санитарных требований к шуму. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге суд приостановил на 30 суток работу магазина "Верный" в микрорайоне Светлый. Торговая точка не устранила нарушения санитарных требований к шуму.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, по результатам повторных лабораторных испытаний, выяснилось, что уровни звукового давления от процесса погрузки-разгрузки товаров в дневное и ночное время не соответствуют нормам. Специалисты пришли к выводу, что шум ухудшает условия проживания людей в одной из квартир жилого дома.

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее указанный магазин уже был оштрафован за превышение шумовой нагрузки. Поводом стала повторная письменная жалоба местного жителя на шум от деятельности торговой точки.В адрес юридического лица было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Поскольку магазин не устранил нарушения, Чкаловским районным судом Екатеринбурга деятельность магазина приостановлена на 30 суток. Юридическому лицу выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемических требований.

Добавим, что за 9 месяцев 2020 года жители Свердловской области направили в Роспотребнадзор 451 жалобу на неблагоприятное воздействие шума. Специалисты рассмотрели все поступившие обращения граждан. Из 451 поступившей жалобы в 402 случаях факт неблагоприятного воздействия шума не подтвердился.

Областная газета Свердловской области

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