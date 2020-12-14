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Общество
14 декабря 2020, 17:28

В работе сервисов Google произошёл серьёзный сбой

Ошибка YouTube

Такую ошибку выдаёт YouTube при попытке входа на сайт. Фото: скрин экрана ошибки при входе на YouTube.

В ряде стран, в том числе в России, зафиксирован сбой в работе сервисов американской компании Google - YouTube, Google Play и Gmail. Чаще всего у пользователей возникают проблемы с входом на YouTube.

По данным сервиса downdetector.ru, в России больше всего жалоб на неполадки в работе сервисов поступает от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Екатеринбурга.

Фото: скрин с сайта downdetector.ru

Около 85% пользователей YouTube испытывают проблемы, связанные с работой сайта, около 7% - не могут получить доступ к сайту, а ещё 6% сталкиваются с проблемами при просмотре видео.

На работу сайта Gmail жалуются 59% пользователей, около 35% - не могут войти в свою почту, а ещё у 5% - не отправляются сообщения.

Почти у 80% пользователей Google Play плохо работает сайт, а ещё около 20% - не могут зайти на него.

Фото: Скрин ошибки при входе в Google Play

Областная газета Свердловской области

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