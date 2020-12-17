Конкурс «Лучший новогодний подарок»: ёлочка в ботинках и кокетливая корова

С непривычки на создание такой игрушки может уйти не один день. Фото: Из личного архива Ольги Старковой

Чем ближе праздник, тем активнее читатели «Областной газеты» отправляют на наш конкурс фотографии новогодних игрушек, выполненных своими руками. В этот раз нам прислали забавную ёлку в окружении зверушек и корову-модницу.

По мнению Надежды Казимировой, проживающей в селе Позариха Каменского района, самый лучший подарок – игрушки, связанные крючком. Почему крючком? Потому что этим инструментом Надежда Анатольевна владеет мастерски.

– Общий стаж вязания крючком у меня пятнадцать лет, – рассказывает Надежда Казимирова. – Созданием поделок увлекаюсь пять лет. Так что связать разных зверушек под ёлку было несложно. Правда, одно время мне не давались уши у бычка, но я усовершенствовала технику, и всё стало получаться. А вот с изготовлением ёлки пришлось повозиться: эта техника для меня незнакомая.

Задание сделать ёлку получила дочка Вероника, которая учится в шестом классе. Вместе с мамой девочка и придумала фантазийную ёлку.

– За основу взяли картонный конус, – рассказывает Надежда Казимирова. – Ножки сделали из шпажек, а ботиночки из яйца от киндер-сюрприза – обтянули флисом, дырочки проделали. С юбочкой пришлось повозиться, она из моего зелёного шарфа-сеточки. Нарезали квадратиков, сложили их треугольниками и приклеили к конусу. Ну а верхние детали сезалем обмотали. Украшения повесили и – готово!

Фотографию кокетливой и нарядной красотки – коровы по имени Милка – прислала в редакцию «Облгазеты» Ольга Старкова из Камышлова. Читательница уже на пенсии, в тёплое время года занимается садом-огородом, а зимой – рукоделием.

– Выкройку коровы мне принесла подруга, – говорит Ольга Германовна. – Для создания игрушки потребовался синтепон, разные цветные отрезки ткани, тесьма, глазки и немного терпения и усидчивости. Техника исполнения – лоскутная.

Мастерите и присылайте фотографии результатов своих трудов с пометкой «Конкурс «Облгазеты» на лучший новогодний подарок» на нашу электронную почту elka@oblgazeta.ru или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж. Необходимо кратко описать технологию создания вашего самодельного подарка и сопроводить письмо краткой информацией о себе: контактные данные, номер телефона для обратной связи.

Надежда Казимирова связала под ёлочку игрушки: мышонка, медведя, волка, лисы, зайца и, конечно, быка. Фото: Из личного архива Надежды Казимировой

Опубликовано в №237 от 18.12.2020